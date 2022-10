Ann Mirjam Vaikla Atishoki biennaalist: taimed ei ole lihtsalt inimestele vajalik ressurss

Botaanikaaias ja selle ümbruses on kümme kunstnikku kümne päeva jooksul esitlenud kümme tööd, mille kohta kirjutavad kunstikriitilisi tekste kümme kirjutajat. Nii biennaali ülesehitus kui ka asukoht astuvad veidi sissetallatud radadelt kõrvale.

"Kuna Artishoki biennaal asutati juba 2008. aastal, eesmärgiga elavdada kunstikriitika seisu, siis mulle tundub, et nüüd on tegemist juba niivõrd sissekäidud formaadiga, et on täiesti võimalik keskenduda konkreetsele püstitatud teemale," sõnas kuraator Ann Mirjam Vaikla.

Üks kuraatori püstitatud ülesande lähtekoht ongi Tallinna botaanikaaed kui eriline institutsioon. "Ma oma kuraatori üleskutses kunstnikele kirjutasin, et botaanikaaed on kui ühine õppimise ja ümberõppimise paik," sõnas Vaikla.

"Botaanikaaed on väga asjakohane paik minu töö jaoks. Ühelt poolt on see osa koloniaalkaubanduse ajaloost ning teiselt poolt see konserveerib paiku,

mis olid koloniseeritud ja osa kaubandusest," rääkis teose "Granaadi sünd" autor Shubhagi Singh.

"Biennaali pealkiri "Taimed kui tunnistajad" annabki taimedele justkui teistsuguse positsiooni, et nad ei ole lihtsalt inimestele vajalik ressurss. Minu jaoks oli huvitav näha, kuidas taimedest said ka koostööpartnerid kunstnike jaoks," teatas Vaikla.

Artishoki biennaal on avatud kuni oktoobri lõpuni.