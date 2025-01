Eesti arhitektuuripreemiate laureaadid on selgunud

Arhitektuuripreemiatele esitati 110 tööd, mille hulgast valisid žüriid 76 nominenti ja tunnustasid 17 laureaati, sealhulgas anti välja kaks tudengipreemiat. Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali peapreemia pälvis Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine (Kavakava arhitektid).

"Tänavuse aastapreemia valikul jäi silma kaasaegse arhitektuurse mõtte lai spekter. Inimese ja tema elukeskkonna koosmõju kogemuse avardumine mõjutab otseselt kogukondi, tellijaid ja teostajaid ning märkab ka loodust meie ümber teravama pilguga. Preemia nominendid ja nende looming muudab arusaamu meie senisest eluviisist, loob uusi võimalusi ning on kooskõlas säästlike ja keskkonnahoidlike mõtteviisidega rahvusvahelisel tasandil," võttis žürii töö kokku kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali žürii esimees Kärt Summatavet.

"Arhitektuuripreemiate nominentide valikus kajastuvad olulised teemad meie tulevikuks – uued haridusruumid on Eesti arhitektuuri visiitkaart. Kaasaegne koolimaja pakub värsketele ühiskonnaliikmetele kvaliteetset ruumikogemust ja kasvatab tarku tulevikutellijaid. Mitmekesine tänavaruum, mis teeb linnast linna, on päriselt avalik ruum, mitte vaid liikluskoridor. Heas linnas on arhitektuuri kõikides skaalades, sh kogukonda toetavad saunad, paviljonid ning välialad. Olemasoleva industriaalarhitektuuri täiendamine, selle peale ja sellest läbi ehitamine annab mõista, et tegeleda tuleb sellega, mis juba on, ning arhitektuuril ja ka uutel materjalidel on jalajälg," lisas Eesti Arhitektide Liidu president Aet Ader.

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad:

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali rekonstrueerimispreemia laureaat:

Ankru tn 8 tehasehoone rekonstrueerimine stuudiokorteritega elumajaks

Arhitektuur: Karli Luik, Johan Tali, Harry Klaar, Heidi Urb (molumba)

Sisearhitektuur: Aet Grigorjev (Pink), Kadi Laur

Maastikuarhitektuur: KINO maastikuarhitektid

Projektimeeskond: Harri Kaplan, Tamara Nesic

Ankru tänav 8. Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali tegevuspreemia laureaat:

Logi saun

Arhitektuur ja sisearhitektuur: Kaisa Sööt, Liina-Liis Urke, Margit Säde, Regina Viljasaar-Frenzel

Logi saun. Autor/allikas: Liina Soosaar

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali uurimuspreemia laureaat:

Raamat "Eesti linnaehituse ajalugu 1918–2020"

Koostajad: Epp Lankots ja Triin Ojari

Autorid: Riin Alatalu, Karin Hallas-Murula, Lilian Hansar, Mart Kalm, Keiti Kljavin, Maroš Krivý, Henry Kuningas, Kaija-Luisa Kurik, Epp Lankots, Triin Ojari, Kaja Pae, Toomas Tammis, Madis Tuuder

Kujundaja: Andres Tali

Raamat "Eesti linnaehituse ajalugu 1918–2020" Autor/allikas: EKA

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali renoveerimispreemia laureaat:

Rüütelkonna hoone renoveerimine Eesti esindushooneks

Sisearhitektuur:

Gerly Vaikre, Pille Lausmäe-Lõoke; kaasa töötas Mariel Tõld (Pille Lausmäe sisearhitektuuribüroo)

Arhitektuur:

Urmas Lõoke, Kristiina Arusoo ja Riina Poopuu (Urmas Lõokese Arhitektuuribüroo)

Rüütelkonna hoone. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali peapreemia laureaat:

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine

Arhitektuur, maastikuarhitektuur: Siiri Vallner, Indrek Peil (Kavakava);

Haljastus: Kadi Nigul, Kadri Uusen, Kristjan Nigul (Väli)

Projektimeeskond: Kristel Niisuke, Ko Ai, Allan Pits, Jõnn Sooniste (Kavakava)

Eeltingimuste looja ja projekti konsultant: Toomas Paaver

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine. Autor/allikas: Martin Siplane

Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiad 2024:

Eesti Arhitektide Liidu preemia VÄIKE laureaat:

Logi saun

Arhitektuur: Kaisa Sööt, Liina-Liis Urke, Margit Säde, Regina Viljasaar-Frenzel

Arhitekti aastapreemia laureaat:

Ankru tn 8 tehasehoone rekonstrueerimine stuudiokorteritega elumajaks

Arhitektuur: Karli Luik, Johan Tali, Harry Klaar, Heidi Urb (molumba)

Sisearhitektuur: Aet Grigorjev (Pink), Kadi Laur

Maastikuarhitektuur: KINO maastikuarhitektid;

Projektimeeskond: Harri Kaplan, Tamara Nesic

Eesti Arhitektide Liidu tudengipreemia laureaat 2024:

Diana Drobot (Eesti Kunstiakadeemia)

Ära märgiti ka Helin Kuldkepp (Eesti Kunstiakadeemia).

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemiad 2024:

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia laureaat:

Loomeresidentuur Kordon

Sisearhitektuur: Tüüne-Kristin Vaikla, Urmo Vaikla (Vaikla studio)

Arhitektuur: Andres Põime (Studio 3)

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia laureaat:

Rüütelkonna hoone renoveerimine Eesti esindushooneks

Sisearhitektuur:

Gerly Vaikre, Pille Lausmäe-Lõoke; kaasa töötas Mariel Tõld (Pille Lausmäe sisearhitektuuribüroo)

Arhitektuur:

Urmas Lõoke, Kristiina Arusoo ja Riina Poopuu (Urmas Lõokese Arhitektuuribüroo)

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia laureaat:

Narva hariduskompleks (Eesti kool ja vanalinna lasteaed)

Sisearhitektuur:

(Narva vanalinna lasteaed) Kadi Berens, Mari Põld, Maria Stokkeby (T43 sisearhitektid) ja (Narva Eesti gümnaasium ja Narva Eesti põhikool) Ahti Grünberg, Mari-Liis Sõber, Tõnis Kalve (T43 sisearhitektid)

Arhitektuur:

3+1 arhitektid (Annika Valkna, Anne Vingisar, Gert Guriev, Karin Harkmaa, Lisette Eriste, Markus Kaasik, Jana Pärn).

Maastikuarhitektuur:

Lootusprojekt (Kersti Lootus, Siim Lootus, Kiur Lootus, Kadri Uusen, Marge Kõrgekuhi), 3+1 Arhitektid (Annika Valkna, Anne Vingisar, Gert Guriev, Karin Harkmaa, Lisette Eriste, Markus Kaasik, Jana Pärn)

Vello Asi nimelise tudengipreemia laureaat:

Laura Pormeister (Eesti Kunstiakadeemia)







Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiad 2024:

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia laureaat, kategooria "Fööniks":

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine

Arhitektuur: Siiri Vallner, Indrek Peil (Kavakava)

Maastikuarhitektuur: Siiri Vallner, Indrek Peil (Kavakava), Kadi Nigul, Kristian Nigul, Kadri Uusen (Väli)

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia laureaat, kategooria "Eluruum":

Keila Lauluväljak

Maastikuarhitektuur:

Martin Allik, Häli-Ann Tooms (Mareld), Karli Luik, Johan Tali (Molumba), Kersti Lootus, Marge Kõrgekuhi (Lootusprojekt)

Arhitektuur:

Karli Luik, Johan Tali, Helina Maalt, Priit Rannik, Harry Klaar, Harri Kaplan (Molumba)

Sisearhitektuur:

Annika Lill, Karli Luik, Johan Tali, Helina Maalt (Molumba)

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia laureaat, kategooria "Aasta maastik":

Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi õppehoone maastikuarhitektuur

Maastikuarhitektuur:

Kadi Nigul; Kadri Uusen, Kristian Nigul

Arhitektuur:

Arhitekt Must: Alvin Järving, Ott Alver, Mari Rass, Katrin Vilberg, Jõnn Sooniste, Lisett Eist, Kaire Koidu, Karoliine Kuus

Sisearhitektuur:

Mari Põld, Kadi Berens, Elizabeth Saal, Mari-Liis Sõber, Piret Noor

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia laureaat, kategooria "Aasta tegu":

Kureeritud elurikkus

Maastikuarhitektuur: Merle Karro-Kalberg, Anna-Liisa Unt, Karin Bachmann

Arhitektuuriajakirja Maja artiklipreemia 2024:

Mattias Malk "Milleks uurida Rail Balticut?"