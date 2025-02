Logi sauna arhitektid: saame külastajatelt iga päev preemiaid

Tallinna kesklinnas, Linnahalli taga mere ääres asuv saun pälvis kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali tegevuspreemia ja Eesti Arhitektide Liidu preemia VÄIKE. Logi sauna taga seisavad arhitektid Kaisa Sööt, Liina-Liis Urke, Margit Säde, Regina Viljasaar-Frenzel.

Logi sauna sünnilugu on olnud väga pikk. "Umbes viis aastat tagasi hakkasime koos Margit Sädega seda mõtete veeretama. Tundsime linnakodanikena, et selline koht on Tallinnast puudu, ise tahaks käia. Samas tundus, et ka enda ellu sobiks selline projekt väga hästi, üks päev nädalas, kus sa ei ole arvuti taga ja ei tee istuvat tööd, vaid kütad mere ääres endale ja teistele sauna. See mõte tundus nii tore ja ahvatlev," rääkis Kaisa Sööt.

Seejärel asuti asukohta otsima ning Söödi ja Sädega liitusid Urke ning Viljasaar-Frenzel. "Meist sai selline neljane punt ja heade juhuste kokkusattumusel saime endale praeguse krundi, saime rahastuse ja saun saigi valmis," lisas Sööt. Hetkel asub saun Tallinnale kuuluval maal. Linnaga on sauna eestvedajatel küll tähtajatu leping, aga kuna ollakse sõltuvad Tallinna Linnahalli arengutest, siis viibib saun oma praeguses asukohas siiski ajutiselt.

"Samas me naiivselt loodame, et suudame äkki linnaplaneerijaid mõjutada. Need preemiad ongi meie jaoks just selles plaanis hästi olulised, et see tõestab, et sellist kohta on vaja, et seda väärtustatakse ja hinnatakse. Äkki saame siin olla püsivalt," loodab Sööt.

Sauna ajutist olemust peeti silmas ka projekti planeerides. "Kuna me oleme ajutine hoone, siis me saime aru, et me ei saa endale vett lubada. Siis mõtlesime, et ei taha endale ka elektrit. Olemegi need asjad üritanud enda jaoks tööle panna," selgitas Sööt.

"Meil oli ka eesmärk, et oleks väga hea leil, mille tõttu sai valida täpselt ainult selle kerise, mida me polnud saanud järelegi proovida, aga mille kirjeldus täpselt sobiv. See hakkas ette kirjutama teatud arhitektuuri, kerisest tulid tingimused," lisas Viljas-Frenzel.

"Kuna Keris on kõrge, siis tähendab, et saun pidi olema kõrge. Krunt on hästi piklik, see tingis selle, et hoone on piklik. Aga hoone lihtsus ja olemus tuleneb sellest, et minu jaoks on alati olnud hästi sümpaatsed sellised "ebaolulised" hooned, mingisugused alajaamad ja katlamajad. /.../ Sellised sissepoole vaatavad majad, kus on funktsioon oluline," märkis Sööt.

Viljasaar-Frenzel tunneb, et saab iga päev, kui ta saunas viibib, preemiad külastajatelt. "Arhitektide ja kultuuriinimeste tunnustus on üks asi, aga ma tunnen, et ma saan iga päev, kui me siin oleme, preemiaid külastajatelt, kes ütlevad, kuidas Logi sauna olemasolul on nende jaoks muutnud seda, mis asi on Tallinn ja kuidas siin elatakse. See poolunustatud nurgatagune on just sellisena ka äärmiselt vajalik," rääkis Viljasaar-Frenzel.