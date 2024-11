Galerii: aasta puitehitis 2024 on Rae gümnaasium

22. korda kuulutati välja Eesti aasta puitehitis, milleks on KOKO arhitektide projekteeritud Rae gümnaasium.

Konkursi žürii esinaise ning Arhitekt Must arhitekti Mari Rassi sõnul on Rae gümnaasiumis läbiv fookus puidu mitmekülgsel kasutamisel ja kestlikkusel.

Koolimajas on puitu kasutatud läbivalt, nii konstruktsioonis, viimistluses kui interjööris.

"Koolimaja on keerukas avalik hoone, kõrgendatud nõudmised on nii tuleohutusele kui ka helile, samuti kaasaegse ja kaasava õpikeskkonna ootustele ning hoone kompaktsusele ja ruumide ristkasutusele. Rae gümnaasium on väga hea näide kõrgetasemelisest ja uuenduslikust puitarhitektuurist," ütles Rass.

Võidutöö ühe autori, arhitekt Martin Tago (KOKO arhitektid) sõnul pakub uus puidust koolihoone õpilastele ja õpetajatele inspireerivat ning kutsuvat keskkonda, kus valitseb hubane ja soe atmosfäär.

"Puit rõhutab pühendumust kestlikkusele, mis on oluline märksõna ka hariduse arendamisel," ütles Tago. "Põhikonstruktsioonides on omavahel kombineeritud CLT-paneele, liimpuitposte- ja talasid, välisviimistluses laudist. Interjööris on konstruktsioonipuitu lõimitud oskuslikult ja intelligentselt teiste materjalidega, tekitades mõnusalt puiduse, samas rahuliku ja inspireeriva õpikeskkonna. Loodud ruum soodustab ja innustab õppimist ning omavahelist lävimist."

"Puit kui taastuv materjal on üks vastustest keskkonna-alastele väljakutsetele. Puidust hooned ja teised pikaajalised puittooted on kui süsinikupank. Samal ajal väldime CO2 heidet, mis tekiks fossiilseid ehitusmaterjale kasutades," ütles EMPLi tegevjuht Henrik Välja.

Aasta puitehitise arhitektid on Raivo Kotov, Lembit-Kaur Stöör, Martin Tago (KOKO arhitektid), sisearhitektid Raili Paling, Kadri Kaldam ja Liis Lindvere (KOKO arhitektid) ning maastikuarhitekt Eleriin Tekko (KOKO arhitektid). Rae gümnaasiumi insenerid on Tom Arula (PCC Projekt), Tatjana Hünne, Laur Lõvi, Oskar Tuvike (Makespace OÜ) ja Meelis Land (Novacon OÜ); ehitaja Merko Ehitus Eesti ja tellija Riigi Kinnisvara AS.

Lisaks peavõidule tunnustati aasta parimaid ka teistes kategooriates.

Arcwood`i liimpuidu eriauhinna pälvis Tuule spordihoone (KOKO arhitektid), mille keskseks ruumiks on suur pallisaal, kus on liimpuitu kasutatud nutikalt ja keerukalt nii, et materjal on ruumis nähtav ja domineeriv.

Raitwoodi höövelpuidu eriauhinna pälvis Dirhami Nature Resort (Mari Hunt Arhitektid) efektse, ümbritsevasse looduskeskkonda mänguliste mahtudega hästi sobituva arhitektuurse terviklahenduse ja heatasemelise höövelpuidu kasutuse eest.

ESTPLY puitinterjööri eriauhinna pälvis suvila Rannakülas (HGA - Hayashi–Grossschmidt Arhitektuur) oma hästi õnnestunud, minimalistliku, detailipuhta ja veenva interjööri lahenduse eest, kus sisearhitektuurne kontseptsioon tekitab isikupärase nn maja majas lahenduse.

Delfi Moodne Kodu publikulemmiku tiitli pälvis Kuuse elamusmajad (BOA arhitektid).

Lisaks otsustas žürii tunnustada ja ära märkida Logi sauna (autorid Kaisa Sööt, Liina-Liis Urke, Margit Säde, Regina Viljasaar-Frenzel), AVA varjualuse (EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise tudengid; juhendajad Elina Liiva, Helena Männa ja Margus Tammik) ja Tartu rattamajad (TalTechi Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi tudengid: Roland Saks, Mari Liis Aader, Triinu Sooden-Pits, juhendaja Simo Ilomets).

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu 22. korda korraldatud võistlusele laekus kokku 29 tööd.

Võistlustöid hindas žürii koosseisus Mari Rass, (žürii esinaine, Arhitekt Must), Maarja Kask (Eesti Arhitektide Liit), Reio Raudsepp (Eesti Sisearhitektide Liit), Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia, arhitektuuriloolane), Andres Madalik (Eesti Ehitusettevõtete Liit, ehitusinsener) ja Elar Vilt (Eesti Puitmajaliit).

Rahva lemmiku valimisel osales 2524 hääletajat.