Aasta puitehitis on Rakvere töö- ja tehnoloogiakeskus

Aasta puitehitise tiitli saajaks oli sel aastal Kuu Arhitektide kavandatud Rakvere töö- ja tehnoloogiakeskus. Žürii esimehe Ülo-Tarmo Stööri sõnul võlus võidutöö puhul puitmaterjali leidlik kasutus.

"Hoonel on selge ratsionaalne plaan ja selle väline arhitektuur ei ole pelgalt mingi vormimäng, vaid see saagkatus tagab kõikidele klassiruumidele loomuliku valguse. Väga nutikalt on see hoone projekteeritud," kirjeldas Stöör.

Sisekujunduse eest sai puitarhitektuuri autasu Viimsi Artium. Stööri sõnul võlus Viimsi Artium väga selge ja tervikliku siselahendusega.

Juba 20. aastat toimuva võistluse eesmärk on populariseerida puidu kasutamist arhitektuuris. Võistluse korraldaja Erik Konze näeb puitu tulevikumaterjalina, kuna puit ei nõua nii suurt energiasisendit kui betoon ja raud.