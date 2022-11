Viimsi Artiumis jõuab lavale Hollandi parima tantsulavastuse preemia pälvinud tantsuooper

Polaarjää ja liustikud sulavad, kliima on muutunud heitlikuks, maailmakord, nagu me seni seda tundnud oleme, on kõikidest otstest korraga lagunemas. Tulevik on ebakindlam kui kunagi varem. Kas need muutused on järkjärgulised või seisame silmitsi ootamatu varinguga? Kas suudame asjade käiku pidurdada või isegi muuta?

Laval on kaheksa lauljat-tantsijat ja virtuoosne trummar/löökriistade mängija. Lavastus algab ulmelise audiovisuaalne installatsiooniga, mis etenduse kulgedes transformeerub ooperilavastuse sugemetega tantsuetenduseks.

Publik istub laval näoga auditooriumi poole, seega saab publik hoopis teistsuguse ruumielamuse kui traditsiooniliste teatrietenduste või kontsertide nautimisel tavaks.

Lavastaja Nicole Beutler on olnud enam kui 20 aastat tegev multidistsiplinaarsete lavastuste loomisel, mis hõlmavad tantsu, etenduskunste ja performance-kunsti. 2017. aastal lõi ta koostöös ooperikompaniiga Silbersee lavastuse "DIDO", mis kujutab endast Henry PurcellI aaria "When I am Laid" dekonstruktsiooni ooperist "Dido ja Aenais".

2018. aastal pälvis Beutler Gieskes-Strijbis Podiumprijs preemia panuse ja kvaliteedi eest etenduskunstide mitmekesistamisel. Lavastus "8: Metamorfoos" kuulutati sesooni 2020/2021 Hollandi parimaks tantsulavastuseks.