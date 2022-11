Režissöör Jaan Kolberg asutas Viimsis projektipõhise teatri

Jaan Kolberg selgitas ERR-ile, et kuna teatrid ei ole teda korduvatest palvetest hoolimata lavastama kutsunud, siis tuli teha uus teater. Esialgu ilma maja ja püsitrupita Draamateater toob 17. novembril Viimsi Artiumi black box'is publiku ette esimese lavastuse, prantsuse autori Jean-Claude Carrière draama "Meelespead", milles teevad kaasa äsja lavakooli lõpetanud näitlejad Maria Teresa Kalmet Theatrumist ja Jaan Tristan Kolberg.

"Selle teatriga on nii, et siin on päris mitu lugu, kõigepealt minu personaalne lugu ja siis meie kogukond, mis on siin üpris suur, ta on Viljandi linna suurune," tõdes Kolberg ja lisas, et Viimsis pole kunagi professionaalset teatrit olnud. "Aga nüüd on siin uus maja ja kuidagi need asjad langesid niimoodi kokku, et kuskilt tuli mulle jumalik säde või välgulöök, et tegelt peaks seda tegema."

Hetkel on Kolbergil tehtud plaanid selleks hooajaks. "Toome neli lavastust publiku ette ja siis tõmbaks joone alla, vaataks, mis siis juhtus, kas meil on elujõudu ja kas Viimsi publik võtab meid omaks," tõdes ta ja lisas, et äkki tuleb mõni isegi Tallinnast kohale. "Kui Viimsist saab minna Tallinnasse, siis Tallinnast võib täiesti vabalt ka siia tulla."

"Kui see asi hakkab elama, siis saame edasi mõelda, plaane on palju, aga neid ei tahaks öelda, sest plaanide välja ütlemine on alati kahtlane," kinnitas ta.