Tallinna raekojas esietendub Shakespeare'i sonettidel põhinev "Armastuse orjad"

Sel reedel esietendub Theatrumi ja Tallinna Raekoja koostööna valminud lavastus "Armastuse orjad". Näitemäng põhineb William Shakespeare'i sonettidel ning on valminud Erik Richard Salumäe ja trupi koosloomena.

Salumäe sõnul on lavastus rännak läbi Shakespeare'i lühivormide, kus vahel midagi selgub ja midagi läheb veel segasemaks. Lavastaja selgitas, et lauset "Ma olen su ori, sa oled mu sõltuvus" võib kohata paljudes kaasaegsetes armastulugudes, mistõttu uurib lavastus, kas armastus on orjus, vabadus, sõltuvus või midagi kõigist nendest.

Tallinna Raekoja peaspetsialist Ivi Jürgensonil on rõõm näha raekoja 700. aastapäeva puhul taas nendes ruumides teatrit. "Theatrumi uuslavastus "Armastuse orjad" on oma nime saanud raekoja keskaegsetelt nikerdustelt. Neil kujutatud lood pidid keskajal naeruvääristama armunud mehi ja romantilist armastust, mida ülistas rüütlikirjandus," sõnas Jürgenson.

Lühilavastuses toovad värsivormide ning muusikaga põimunud loo publiku ette Maria Teresa Kalmet, Merlin Kivi, Mark Erik Savi, Hardo Adamson ning Jaan Tristan Kolberg. Meeskonda kuuluvad ka kunstnik Kristel Zimmer ning valguskujundaja Léon Allik.