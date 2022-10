Theatrumi kaht uuslavastust mängitakse Tallinna raekojas

Lühilavastuse osatäitjad Ott Aardam, Laura Peterson ning Maria Teresa Kalmet viivad pealtvaatajad pidulikule ja ajaloolisele rännakule, mis avab nii raekoja põnevat minevikku kui ka inimloomusele omaseid mõtteviise.

"Raekojas etenduv "Simson ja Deliila" vaatleb, kuidas tulla inimesena toime jumaliku potentsiaaliga ja hoida ära, et see ei viiks hävinguni. Tallinna Raekojal on tema rikkalikku ajaloopärandit arvestades üksjagu lugusid, mis võiks kriisidest läbipõimunud oludes pakkuda meile kindlat jalgealust ja näidata suunda," sõnas lavastaja Marta Aliide Jakovski.

"Meil on ääretult hea meel, et raekoja esmamainimise 700. aastapäeval õnnestub koostöös Theatrumiga teater raekotta tagasi tuua. Raekoda on teatrumina mainitud juba 14. sajandil ning see on ka koht, kust algab Eesti teatri ajalugu," nentis Tallinna Raekoja peaspetsialist Ivi Jürgenson. "Lood raekoja maalidel ja nikerdustel olid sajandite eest palju enamat kui kaunistused: need olid vaatajale õigusemõistmise õpetuseks ja moraalseks teejuhiks. Ootame põnevusega, kuidas Theatrum nendele nikerdatud, kootud ja maalitud lugudele näitekunstiga veel ühe kihi juurde lisab ja raekoda publikule lähemale toob," lisas Jürgenson.

Lavastuse meeskonda kuuluvad ka kunstnik Mae Kivilo, liikumisjuht Tiina Mölder ning valguskunstnik Helvin Kaljula.

Theatrumil valmib koostöös Tallinna Raekojaga sel sügisel kaks uuslavastust. Lisaks Marta Aliide Jakovski lavastusele "Simson ja Deliila" esietendub novembris Erik Richard Salumäe "Armastuse orjad".