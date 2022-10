"Simson ja Deliila" lavastaja: raekoja seinamaalidel on seal oma roll

"Kuna siin ongi kaks antavat olu – üks on see, et Raekojal on sünnipäev, 700. aasta juubel ja teine on see, et me ei saa mööda vaadata sellest, et me oleme kohtusaalis," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" lavastaja Marta Aliide Jakovski.

"Teine antav olu on see, et seal on tugevad piiblilood maalid seintel. Me võtsime sellise vaatenurga, et mis juhtub, kui need tegelased, kes on maalidel, saaksid sõnaõiguse, saaksid oma stseenist, kus neid on kujutatud, maha tulla ja selle kohta midagi öelda," selgitas ta.

"Teatav ring, mille sees me praegu oleme, see, mis maailmas toimub, on pingeline ja tekib tahtmine otsida süüdlast, ja need tegelased otsivad ka sama. See, et neid on kujutatud teatavas situatsioonis, paneb neid küsima, kumb neist süüdi on ja seda küsitakse ka publiku käest. Aga võib-olla vastus ise koorubki välja sellest lavastusest," usub Jakovski.

Läbi Raekoja kahe ruumi kulgevas tükis astuvad publiku ette Ott Aardam, Laura Peterson ja Maria Teresa Kalmet.