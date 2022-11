Erik Richard Salumäe: Shakespeare'i tekstid sobivad Tallinna raekotta

"Armastuse orjad" on kevadel lavakunstikooli 30. lennus lõpetanud Erik Richard Salumäe teine täispikk lavastus. Raekoja saalis tundus Salumäe jaoks vägagi sobiv käsitleda just nimelt Shakespeare'i tekste, mis tihti armastuse radadel kulgevad ja millest kumab läbi ka armastuse ja armastatavate idealiseerimine.

"Sellest idealiseerimisest tulebki palju juttu ja just selles võtmes, et kas need ideaalid on midagi, millest peaks kinni hoidma, kas üldse see, et meil on ideaal antud teemas, kas see pigem annab juurde või see pigem takistab," sõnas Erik Richard Salumäe ja lisas, et lavastus pigem üritabki tõstatada küsimust, kas meil on kasu, et meil on need ideaalid või pigem mitte. "See ongi natuke ka probleemlavastus antud teema, võib-olla annab ka vastuse, võib-olla ei anna, see ongi igaühe otsustada."

Ootamatu kontrasti Raekojaga loovad lavale paigutatud arvutid ja kaasaegsed teadlased, kes oma luubialustele katsetustele Shakespeare'i sonette sosistavad. Loo toovad lavale Salumäe kursusekaaslased Maria Teresa Kalmet, Merlin Kivi, Hardo Adamson, Jaan Tristan Kolberg ja Mark Erik Savi.

Näitleja Mark Erik Savi sõnas, et neil oli võimalus hästi palju anda ka enda sisendit lavastusse. "Võib-olla oligi minu jaoks see, kuidas mikromaailm mõjutab makromaailma ja kuidas makromaailm mõjutab mikromaailma," ütles ta.

"Armastuse orjad" esietendub Tallinna Raekojas sel reedel ning kokku mängitakse lavastust novembris viiel korral.