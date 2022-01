Noorsooteatris esietendub lavakunstikooli "Sihtisid pole sel sillal"

Lavakunstikooli 30. lennuga loodava lavastuse aluseks on Juhan Liivi elu ja looming, kuid siiski pole see vaid ühe kirjaniku lugu.

"Lavaterviku juures oleme Juhan Liivi loomingu ja isiksuse kõrval lähtunud ka neist, kes vaataja ette astuvad: need 13 noort, kes on alustamas kutseliste näitlejatena, toovad kaasa selle, mis neile just siin ja just praegu kõige olulisem tundub," kirjutasid stsenaariumi autorid Mirko Rajas ja Indrek Koff kavalehel.

Lavastaja Mirko Rajase sõnul on läbi prooviprotsessi teadlikult püütud jõuda tervikuni, mis aitaks nii tegijaid kui ka nägijaid jõuda lähemale Juhan Liivi tuumale. Kõige muu hulgas kõneleb see lavastus ka Liivi lugemisest – kuidas on teda mõistetud ja tõlgendatud?

"Kuidas mõistame ja tõlgendame Liivi meie rohkem kui sada aastat pärast seda, kui tema rahutu samm mõõtis Eestimaa teid ja kui tema pilk otsis Eestimaa taevast seal kusagil kumavat tõtt?" küsis lavastaja.

Lavakunstikooli tudengitele nukuanimeerimist õpetanud Rajas on kasutanud erinevaid visuaalteatri vahendeid, sest lavastaja sõnul võimaldab see luua ja lahti mängida reaalsetele situatsioonidele lisaks ka meeleseisundeid ning metafüüsilisi ruume, milles kirjanik viibib. "See aitab meil asetada ta situatsioonidesse kõrvaltvaatajana, kuid säilitada siiski ka aktiivse kohalolu," ütles Rajas.

Juhan Liiv on autor, kes kõnetab ka tänapäeva noori oma ajatu värskuse, vaimukuse, tundeteravuse, läbi- ja ettenägelikkusega. Kirjandusteadlane Jüri Talvet on öelnud, et Juhan Liiv on hääl sügavast Eestist. "Kuulakem teda, rahutuse luuletajat, iseäranis siis, kui on raske, kui elu on segamini ja vajame tasakaalu, kui oleme sattunud sellele sillale, millest räägib Liiv varajases luuletuses "Kaks ilma". Sillale, millel sihte ei ole."

Mängivad EMTA lavakunstikooli 30. lennu näitleja õppesuuna üliõpilased Hardo Adamson, Maria Ehrenberg, Maria Teresa Kalmet, Alden Kirss, Merlin Kivi, Jaan Tristan Kolberg, Karel Käos, Maria Liive, Maarja Mõts, Jass Kalev Mäe, Hardi Möller, Tuuli Maarja Põldma ja Mark Erik Savi.

Stsenaariumi autorid Mirko Rajas ja Indrek Koff, lavastaja Mirko Rajas, kunstnik Illimar Vihmar, valguskunstnik Emil Kallas, liikumisjuht Hanna Junti, helilooja Markus Robam.

"Sihtisid pole sel sillal" esietendub 15. jaanuaril 2022 kell 19 Eesti noorsooteatri väikeses saalis.