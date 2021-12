Lavakooli 30. lend valmistab Noorsooteatris ette lavastust Juhan Liivist

Lavakunstikooli 30. lennuga loodava lavastuse alus on küll Juhan Liivi elu ja looming, kuid siiski pole see vaid ühe kirjaniku lugu. Lavastaja Mirko Rajase sõnul on see ka lavastus Juhan Liivist meis ja meie kujutlustes, Liivi loomingu mõtestamisest ja tõlgendamisest, lahti mängimisest ja kujutluspiltide edasiarendamisest. Liivi tekstide ja näitlejamängu koosmõjus moodustub sellest üks poeetiline sõnalis-pildiline tervik.

"Tegemist omamoodi monolavastusega, mille peategelane on üks ja ainus Juhan Liiv, kes ka ise visuaalteatri vahendite abil päriselt lavale tuleb, kuid kes mängu käigus lahustub eri osisteks 13 lavakunstikooli näitleja vahel," rääkis lavakunstikooli tudengitele nukuanimeerimist õpetanud Mirko Rajas

"Visuaalteatrivahendite kasutamine võimaldab meil luua ja lahti mängida reaalsetele situatsioonidele lisaks ka meeleseisundeid ning metafüüsilisi ruume, milles kirjanik viibib – see aitab meil asetada ta situatsioonidesse kõrvaltvaatajana, kuid säilitada siiski ka aktiivse kohalolu."

Koos lavastajaga tekstikompositsiooni loonud Indrek Koffi sõnul pärineb enamik laval kõlavaid sõnu, lauseid, värsse ja tekstilõike Juhan Liivilt, tema luulest, proosatekstidest ja kirjadest. Omalt poolt on lavateksti koostajad lisanud analüüsi ja Liivi kaasaegsete mälestusi.

"Lavastuse tegijaid on kõige rohkem tunda tekstide valikus ja kompositsioonis. Lavastust luues oleme püüdnud jõuda võimalikult lähedale Juhan Liivi loomingu ja isiksuse tuumale – see on olnud raske, aga ilus teekond," ütles Koff.

Lavastuses mängivad EMTA lavakunstikooli 30. lennu näitleja õppesuuna üliõpilased Hardo Adamson, Maria Ehrenberg, Maria Teresa Kalmet, Alden Kirss, Merlin Kivi, Jaan Tristan Kolberg, Karel Käos, Maria Liive, Maarja Mõts, Jass Kalev Mäe, Hardi Möller, Tuuli Maarja Põldma ja Mark Erik Savi.

Stsenaariumi autorid on Mirko Rajas ja Indrek Koff, lavastaja Mirko Rajas, kunstnik Illimar Vihmar, valguskunstnik Emil Kallas, liikumisjuht Hanna Junti, helilooja Markus Robam.

"Sihtisid pole sel sillal" esietendub 15. jaanuaril 2022 Eesti Noorsooteatri väikeses saalis, noortele (15+) ja täiskasvanutele.