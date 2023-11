Aasta parimaks puitehitiseks valiti Pelgulinna riigigümnaasium

Pelgulinna riigigümnaasium on üks suuremaid puithooneid Eestis, mille üks eriilmelisemaid detaile on liimpuidust ruumiline võrestik hoone fassaadil. Lisaks kandeelementidele on puitu eksponeeritud rohkelt ka siseviimistluses – nii klassiruumides, ruudustikmotiiviga aatriumis kui ka puhkamiseks loodud puidust astmestikul.

Koolimaja projekteeris Arhitekt Must büroo, sisekujunduse lõid Tarmo Piirmets ja Anni Leo sisearhitektuuribüroost Pink, maastikukujundus on Kino maastikuarhitektidelt.