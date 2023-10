Pildid: disaini- ja arhitektuurigaleriis avati Arhitekt Musta juubelinäitus

Näitusel on väljas kümme projekti Arhitekt Musta esimesest tegutsemiskümnendist ning igat projekti saadab mõtetepagas ruumide planeerimise ja linnade kujundamise eesmärkidest. Näituse projektivalik ulatub Arhitekt Musta juhendatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengite varjualuste projektidest riigigümnaasiumite ja linnaväljakuteni välja.

Muuhulgas saab näitusel tutvuda näiteks Mustamäe Riigigümnaasiumi ja Pelgulinna Riigigümnaasiumi lugude ja ideestikuga. Viimane on Eesti suurima puitarhitektuuri hoonena nomineeritud ka tänavuse aasta arhitektuuripreemiatele. Näitusele on jõudnud ka teised praeguseks Eesti arhitektuuris juba märgiliseks saanud ning auhindadega pärjatud objektid nagu Tõrva keskväljak ja Suure-Jaani Tervisekoda, aga ka paljud muud hetkel kas projekteerimisel või ehitusfaasis olevad tulevikuobjektid – väljakud, keskused, koolid.

Arhitekt Musta keskmeks on avatud arhitektuurivõistlustel osalemine ning kollektiiv on kokku koostanud ligi 100 võistlustööd. Esimene võidetud arhitektuurikonkurss oli "Hea avaliku ruumi" programmi raames loodud Tõrva keskväljak, millele on järgnenud veel 5 väikelinna linnasüdame kujunduse konkursivõitu.

Näitus püüab mõtestada selliseid ühiskonnale olulisi teemasid nagu linnasüdamete terviklik avalik ruum, linnaruumi uuendamine kahanevates väikelinnades ning arhitektuuri roll piirkonna elujõulisuse tagamisel. Ei jää käsitlemata ka kogu maailmas aktuaalne kliimakriisi teema ning see, millist rolli peab kandma arhitektuur kliimasoojenemise vastu võideldes.

Arhitekt Musta juubelinäitus "Esimesed kümme" on avatud disaini- ja arhitektuurigaleriis kuni 28. oktoobril.