Selgusid Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiate nominendid

Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiatele esitati tänavu kahes kategoorias kokku 39 objekti: arhitekti aastapreemiale 18 ja elamu preemiale 21. Žüriid on valinud neist kokku üheksa nominenti, lisaks annab EAL välja tudengipreemia. Võitjad kuulutatakse välja 8. detsembril.

Parimad elamud valis välja žürii, kuhu kuulusid arhitektid Joel Kopli ja Madis Eek, sisearhitekt Kadi Karmann ning väliseksperdina Linda Krumina Läti arhitektuuribüroost Made. Krumina sõnul üllatas Eesti, eriti Tallinn oma suure elamufondiga.

"Paistab, et rahapuudust selles sektoris küll ei ole, kuid soovida võiks säästlikumaid lähenemisviise ja lahendusi. Teisalt tundub, et ühepereelamute loomisel on tänast võtmeküsimust paremini mõistetud ja neis avaldub ka oskus luua kvaliteetset kodust õhkkonda. Eesti arhitektide professionaalsus uudsete kontseptsioonide ja ning läbimõeldud funktsionaalsuse loomisel on märkimisväärne," ütles Krumina.

Arhitekti aastapreemia osas tegi valiku saksa arhitekt ning Dortmundi Tehnikaülikooli arhitektuuri ja linnaplaneerimise professor Heike Hanada.

"Kõik viis aastapreemiale valitud projekti on omal moel üksteisest erinevad. Auhind eristubki teistest selle poolest, et ei ole seotud ühegi konkreetse hoonetüpoloogiaga. Tuleb tunnistada, et eelvaliku etapis tundus selline lähtepunkt mulle esmalt pisut veider. Kuid strateegia eeliseks osutus, et žürii ei pea valikut tehes keskenduma üksnes hoone arhitektuurile või linnaehituslikele omadustele jõudmaks mõistlikult võrreldava otsuseni. Seetõttu oli minu jaoks oluline, et iga projekt, ükskõik kui intiimne või privaatne, tõstataks ka sotsiaalseid küsimusi," selgitas Hanada.

Eesti Arhitektide Liidu arhitekti aastapreemia nominendid

Kloogaranna maamaja Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Kloogaranna maamaja. Autor: Peeter Pere (Peeter Pere Arhitektid).

Minikin Hunt minimaja Laulasmaal Autor/allikas: Mari Hunt

Minikin Hunt minimaja Laulasmaal. Arhitektuur: Mari Hunt; sisearhitektuur: Mari Hunt ja Ines Haak.

Paide gümnaasium Autor/allikas: Elvo Jakobson

Paide gümnaasium. Arhitektuur: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Helina Lass, Ragnar Põllukivi, Martin McLean (Salto arhitektuuribüroo); sisearhitektuur: Pink; haljastus: Maarja Gustavson.

Pelgulinna riigigümnaasium Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Pelgulinna riigigümnaasium. Arhitektuur: Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Kaire Koidu, Jõnn Sooniste, Katrin Vilberg, Lisett Eist, Karoliine Kuus (Arhitekt Must); sisearhitektuur: Pink; maastikuarhitektuur: Kino maastikuarhitektid.

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon. Autorid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Margus Tamm (Salto arhitektuuribüroo).

Eesti Arhitektide Liidu elamu preemia nominendid

Kloogaranna maamaja Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Kloogaranna maamaja. Autor: Peeter Pere (Peeter Pere Arhitektid).

Mustjala pansionaat Autor/allikas: Johan Tali

Mustjala pansionaat. Arhitektuur: Karli Luik, Johan Tali (molumba); sisearhitektuur: Annika Lill, Karli Luik, Johan Tali, Heleri Koltsin; haljastus: Maarja Gustavson.

Põro maja Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Põro maja. Arhitektuur ja sisearhitektuur: Mari Hunt ja Hanna Karits.

Riia kvartal Autor/allikas: Ralf Lõoke

Riia kvartal. Arhitektuur: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Margus Tamm, Ragnar Põllukivi (Salto arhitektuuribüroo); maastikuarhitektuur ja haljastus: Artes Terrae ja Polka.