Selgusid Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiate nominendid

Maastikuarhitektide liidu aastapreemiatele esitati kümme projekti, mille seast valis rahvusvaheline žürii välja kuus nominenti. Žüriisse kuulusid maastikuarhitektid Ilze Rukšāne, Kersti Lootus, Laura Männamaa, Rutt Piir ja Kristiina Kupper.

"Esitatud tööde arv oli sel aastal väike, ent nende sisu seevastu suur. On tore, et aina enam on teemaks vahekasutus, linnaruumilised ajutised sekkumised ning taaskasutuse teemad. Ka keskkonnaharidus on olulisel kohal, tuues olulised teemad orgaaniliselt tavakasutajale lähemale. Maastikuarhitektuur on sel aastal serveeritud mitmel väga erineval moel ning see muutis valikuprotsessi kahtlemata väga huvitavaks," kirjeldas žürii tööd Laura Männamaa.

Laureaadid kuulutatakse välja 8. detsembril.

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia nominendid

Raekoja platsi ajutine park Autor/allikas: Hannes Aava

Tallinna Raekoja platsi ajutine park. Autorid: Ann Kristiin Entson, Hannes Aava.

Uus-Veerenni park Autor/allikas: Juhan Teppart

Uus-Veerenni park. Autorid: Juhan Teppart, Mirko Traks, Uku Mark Pärtel, Karin Bachmann, Katariina Lepiku, Kristjan Talistu, Liina-Kai Raivet (Kino maastikuarhitektid).

Pilvemets Autor/allikas: Inari Leimann

Tallinna Loomaaia ekspositsiooniala "Pilvemets" siseosa maastikuarhitektuurne lahendus. Autorid: Eneli Niinepuu, Ragne Sauman, Jaan Mettik.

Raamat "Vältimatu väliruum / Indispensable Outdoor Space" Autor/allikas: Kristjan Talistu

Raamat "Vältimatu väliruum / Indispensable Outdoor Space". Autorid: Karin Bachmann, Mirko Traks, Juhan Teppart, Kristjan Talistu (Kino maastikuarhitektid).

Putukavälja installatsioonivõistluse põhukabel Autor/allikas: Paco Ulman

Putukaväila installatsioonivõistlus "Kohasumin". Põhukabel: Eneli Kleemann, Katariina Mustasaar, Lill Volmer, Mia Martina Peil, Marie Anette Veesaar. Roo: Triin Vallner, Ko Ai. Liikidevaheline ristmik: Nabeel Imtiaz, Paulina Schröder, Augustas Lapinskas, Christian Hörner.

Kärdla keskväljak Autor/allikas: Martin Allik

Kärdla Keskväljak. Autorid: Martin Allik, Erik-Hugo Pajos, David Gough, Oskar Ivarsson, Laura-Kristine Bergman (Mareld landskapsarkitekter AB), Andreas Lyckefors, Johan Olsson (Olsson Lyckefors Arkitektur).