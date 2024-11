Selgusid Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiate nominendid

Selgunud on tänavused Eesti Arhitektide Liidu (EAL) aastapreemiate nominendid. Võitjad kuulutatakse välja pidulikul arhitektuuripreemiate tseremoonial 23. jaanuaril 2025.

Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiatele esitati tänavu kahes kategoorias kokku 51 objekti: arhitekti aastapreemiale 31 ja Väike preemiale 25. Žüriid on valinud neist kokku üheksa nominenti. Lisaks annab liit välja tudengipreemia.

Parimad Väike objektid valis välja žürii, kuhu kuulusid arhitektid Marika Lõoke, Merilin Kaup ja Jaan Tiidemann, maastikuarhitekt Juhan Teppart ning kunstnik Edith Karlson.

Marika Lõokese sõnul seob Väike preemiale kandideerinud objekte märksõna "õnnelikuma kogukonna nimel" ja võistlusele esitatud tööd on järjekordseks tõestuseks väitele, et ruutmeetrite arv ei määra arhitektuuri mõjukust. "Rõõm oli kogeda, et kõiki objekte iseloomustas keskkonnatundlikkus ja kohaspetsiifilisus," ütles Marika Lõoke.

Arhitekti aastapreemia osas tegid valiku saksa arhitektid Arno Brandlhuber ja Jonas Janke b+ büroost.

"Kliimamuutuste ja ressursinappuse ajastul tuleb ka ehitussektoril end ümber mõtestada ning kaasaegseid lahendusi leida. Valisime arhitekti aastapreemia nominentideks neli projekti, mis käsitlevad meie ajastu võtmeküsimusi erineval moel: mida võtame ette olemasoleva hoonevaramuga ja kuidas väärindame halli energiat, kuidas vähendame uute materjalide kasutust, tõstame teadlikkust näiliselt kasutuskõlbmatu ja "inetu" arhitektuuri väärtusest, kuidas toetame kohalikku käsitööoskust ja kohalike materjalide kasutust ning kuidas säilitame hoonetesse põimitud ajalugu," selgitas Arno Brandlhuber ja kinnitas, et sellest vaatenurgast ja neid väärtusi silmas pidades vaatasid ja hindasid nad ka Eesti Arhitektide Liidu preemiale esitatud nominente.

Preemiate võitjad tehakse teatavaks arhitektuurivaldkonna ühisel pidulikul auhinnatseremoonial 23. jaanuaril 2024.

EALi arhitekti aastapreemia suurus on 6000 eurot ja VÄIKE preemia 5000 eurot, mõlema väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital. Tänavu toetavad tudengipreemia (1350 eurot) väljaandmist DAGOpen, Arhitektibüroo Emil Urbel, PIN Arhitektid ja KAUSS Arhitektuur.

Eesti Arhitektide Liidu arhitekti aastapreemia nominendid

Ankru tänav 8 Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Ankru tänav 8 tehasehoone rekonstrueerimine stuudiokorteritega elumajaks. Arhitektuur: Karli Luik, Johan Tali (Molumba).

M-hoone läbikäik Telliskivis Autor/allikas: Sten-Erik Remmel

M-hoone läbikäik Telliskivis. Arhitektuur: Peeter Pere, Kirke Päss (Peeter Pere arhitektid).

Rae Riigigümnaasium ja Tuule spordihoone Autor/allikas: Tõnu Tunnel

Rae Riigigümnaasium ja Tuule spordihoone. Arhitektuur: Martin Tago, Lembit-Kaur Stöör, Merilin Jürimets, Raivo Kotov, Andrus Kõresaar, Xenia Sooniste. Sisearhitektuur: Raili Paling, Kadri Kaldam, Lilian Männikust, Liis Lindvere; maastikuarhitektuur: Eleriin Tekko, Katri Soonberg, Elina Koel (KOKO arhitektid).

Rekonstrueeritud Vana-Kalamaja tänav Autor/allikas: Martin Siplane

Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine. Arhitektuur: Siiri Vallner, Indrek Peil.

Eesti Arhitektide Liidu preemia Väike nominendid

Linn-Masin Autor/allikas: Gregor Jürna

Linn-Masin. Arhitektuur: Mariann Drell, Ruuben-Jaan Rekkor. Projektimeeskonna kaastöötaja: Johan Kirsimäe.

Logi saun Autor/allikas: Liina Soosaar

Logi saun. Autorid: Kaisa Sööt, Liina-Liis Urke, Margit Säde, Regina Viljasaar-Frenzel.

MOMU Mootorispordi Muuseum Autor/allikas: Tõnu Tunnel

MOMU Mootorispordi Muuseumi välinäitusealade elementide loomine . Autor: Villem Tomiste (Stuudio Tallinn).

Paljassaare meriheinapaviljon Autor/allikas: Spatialist Studio

Paljassaare meriheinapaviljon. Autor: Iiris Tähti Toom.

PÕHULA(va) Autor/allikas: Evert Palmets

PÕHULA(va). Autorid: Aneth Traumann, Liispet Viira, Rasmus Meema, Roosmarii Kukk, Triinu Amboja, Valerii Krinberg.