Edith Karlson pälvis välisministeeriumi kultuuripreemia

Edith Karlsonit, kelle näitus "Hora lupi" esindas Eestit äsja lõppenud 60. Veneetsia biennaalil, tunnustati silmapaistva ja kõneka rahvusvahelise tegevuse eest. "Edith Karlson on pälvinud välisministeeriumi kultuuripreemia Eesti kaasaegse kunsti mõjusa ja kõneka tutvustamise eest maailmas. Meie jaoks on oluline jutustada Eesti lugu ning aidata kultuuri ja avaliku diplomaatia kaudu kaasa Eesti laiemale tuntusele. Tänavune preemia laureaat on ses mõttes aastal 2024 Eesti kultuuri saadikuna oma ülesannetega suurepäraselt toime tulnud," sõnas välisminister Tsahkna.

Preemia laureaat Edith Karlson ütles oma viimase aasta kohta, et on olnud nii meeletult palju tööd. "Aga olen sama meeletult palju ja äkki isegi rohkem kogenud usaldust, mis on mind võtnud kohati sõnatuks, alandlikuks, aga pannud ka kogu hingest pühenduma."

Sel aastal anti välisministeeriumi kultuuripreemia välja juba 15. korda. Varasematel aastatel on preemia pälvinud teiste seas ansambel Puuluup, tänavakunstnik Edward von Lõngus, Arvo Pärt, Veljo Tormis, Kalle Kasemaa, ERSO, Anne Erm, Kristiina Ehin, Sirje Helme ja Mait Agu.

Edith Karlsoni "Hora lupi" oli 60. Veneetsia biennaali Eesti paviljonis avatud 20. aprillist 24. novembrini. Eesti osaleb oma paviljoniga Veneetsias alates 1997. aastast. Eesti paviljoni Veneetsia biennaalil korraldab Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus alates 1999. aastast.