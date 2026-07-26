Galerii: Ann Nurga näitus toob vaatajani inimloomuse varjatud küljed

Draakoni galerii keldris on avatud keraamik Ann Nurga isikunäitus "Väike valvur, kuhu põgened?", mis toob läbi huumoriprisma vaatajani inimloomuse varjatud küljed ja argipäeva rahutuse.

Eksponeeritud keraamiliste vaaside kaudu uurib kunstnik toimetulekut ja kohanemist, pakkudes pilguheitu inimese sisemaailma.

Autori sõnul on näitus loomadest, meist, kui me vahel juhtume olema hundi või rebasenahas.

"Elame ajas, kus rahutus võib märkamatult argipäeva sisse kolida. Ta ilmub uudistesse, vestlusesse, jääb tasahilju meie sisse. Mind huvitab, kuidas inimene sellega kohaneb. Kuidas säilitab rahu ja kergust, huumorit. Minu jaoks on loomadele hea omistada tegelaskuju, kellega suhestuda või kelle olekus mõnda tuttavlikku paralleeli tõmmata. Suured vaasid on siin kui varahoidjad, väärtuste anumad. Mõnikord nähtamatute. Näitus ei paku vastuseid, pigem küsib. Kuhu põgened? Kas ja mida?" küsib kunstnik Ann Nurga.

Näitus on avatud Draakoni Galerii kõhus nullkorrusel (Pikk tn 18, Tallinn).

Näitust jääb avatuks 22. augustini 2026.