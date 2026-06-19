Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Anna Himma, Holy Motors jpt

Jaanipühade-eelne kodumaise muusika saak oli nii külluslik, et selle nädala ülevaates keskendume peamiselt sellele. Erimoodi ootamatud debüütsinglid Anna Himmalt ja Devilt, samavõrd ootamatu eestikeelne lugu Holy Motorsilt ja Night Tapesi esimene plaadipikendus.

Prodigyboys – "Tiiger"

Varem Eesti rage-räpi vedanud kooslus Prodigyboys annab viimaste singlitega aina enam aimu soovist sissekäidud radadelt välja murda. Värskeimal singlil "Tiiger" on see juba eriti selge. Kergelt "Another One Bites The Dusti" meenutaval bassikäigul võtavad Järi räpparid hoopis rahulikumad poosid ja sukelduvad funk-muusikasse. Paralleele otsides võime jõuda aastasse 2015, mil ilmus Snoop Doggi ja Pharrell Williamsi ühine ja sama gruuvivate ambitsioonidega plaat "Bush".

Karl Killing ja Erki Pärnoja – "Kiire elu, kiired ajad"

Pikka aega üksteisega koostööd teha soovinud Karl Killing ja Erki Pärnoja said lõpuks ühe loo peal kokku. Ballaadise olemisega loo peal tuleb välja midagi, mis on Killingu sünteetilisemas ja "moodsamas" popis alati olemas olnud, aga trummimasinate ja bassiliinide taga peidus. Pärnoja kitarr tõmbab sellele omamoodi joone alla. Killing ise rääkis, et lugu on talle mitmes mõttes märgiline. Sõnad sündisid perioodist, mil Killing kaotas kaks lähedast inimest, lugu ilmus produtsendi ja laulja isa sünnipäeval ning muusikavideo on üles võetud Maarjamäel, kus ta üles kasvas.

Anna Himma – "Get Summer!"

Tommy Cashi videote ning mitmete rahvusvaheliste brändide reklaamide lavastaja Anna Himma (Himmade muusikute-dünastiast) avaldas debüütsingli. Ja tuleb välja, et ka nii saab suvelugu teha. N-ö "suvist" ei ole siin vist küll peaaegu midagi, ometi on tegu puhtakujulise suvelooga. Kas uutmoodi kontseptuaalne suvehitt? Umbes nii võiks loominguliselt reageerida ka Yves Tumor, kui ühe suve Eesti kadakate vahel veedaks. Kodumaa kolme elatava kuu romantikat on täis ka muusikavideo, mille Anna Himma koos Kristofer Kambergiga oma debüütsinglile lavastas. Loo produtseeris Nathan Tulve ehk Metabora.

Kerli Kivilaan – "Have you ever felt lonely"

Ninjadega äsja Eurovisioonil Eestit esindamas käinud Kerli Kivilaan puhub uue elu sisse ka oma soolokarjäärile. Gevin Niglase produtseeritud lool saavad kokku Nashville ja uue põlvkonna RnB-lauliku Mk.gee sõmerad kitarrid.

Raul – "Go3"

Raul ehk Johannes Parman avaldas teisipäeval oma esimese pikema kogumiku "Raulkoor". Miksteibiks tembeldatud plaadilt leiab 15 lugu ja ühe lisaloo, mis vältavad kokku 39 minutit. Selle aja jooksul veiderdab, sipleb ja õrritab Raul kuulajat nii kuis jaksab. Lähtepunktiks on Raulil kaasaegne hiphop, mis võtab see-eest plaadil ka äratundmatuseni muundunud vorme.

The Teps – "If It All Goes Down"

Eesti alternatiivse popi bänd The Teps avaldas kuueloolise EP "'Til The End Of The Night". Lühialbumil põimuvad bändi enda sõnul indie-pop ning akustilised tekstuurid. Viimased kindlasti lühialbumi lauljalaulukirjutajalikkuses domineerivad, jõutakse lähedale ka Hollywoodi kuldajastu estraadile ning liiga kaugele ei jääda ka n-ö "Stomp Clap Hey"-muusikast. 2020. aastal tegevust alustanud ansambli moodustavad Ats Tani (vokaal), Henri Erik Tammai (kitarr), Rando Lillerog (trummid) ja Uku Haasma (bass).

Heleenyum – "Butterflies"

Üha hoogu koguv ja Spotify platvormil edukalt end playlist'idesse toimetanud Heleenyum (igakuiseid kuulajaid on tal juba ligi 50 000) jätkab oma kireva tantsumuusikalise hüperpopi rajal, seekord ehk törts positiivsemas võtmes ja kaasas ka muusikavideo, mis oma neoonsuse ja kontrastidega loole kenaks kaaslaseks.

Night Tapes – "Swim"

Iiris Vesiku Londonis tegutsev dream pop'i ansambel Night Tapes annab 24. juulil välja deluxe-versiooni oma möödunud aasta septembris ilmunud debüütalbumist "Portals//poarities", mis maandus ERR-i kultuuriportaai möödunud aasta albumite edetabeli esikohale. Esimese lisaloona jagatakse kuueminutilist trip-hop-unenägu nimega "Swim". Kevadel staadioturneel The Neighbourhoodi soojendanud Night Tapesi näeb sel suvel ka kahel korral Eestis esinemas.

Devi – "Ujun"

Ja veel üks debüütsingel uhiuuelt artistilt. Produtsent Onyxi rajatud-juhitud plaadimärgi Helyx alt ilmus Tartus pärit Devi esimene lugu. Oma RnB-loost räägib lauljatar ise nii: "Ma polnud laulu kirjutades selle tähenduses väga kindel, kuid tagasi vaadates olin sellel momendil väga huvitaval enesearmastuse ja leidmise teekonnal. Nüüd olengi arvamusel, et see laul räägib iseenda eest võitlemisest." Arvestades, kui vähe ja harva saame me eestikeelset(!) RnB'd, eriti nii puhtakujulist, tasub Devil kindlasti silmi-kõrvi peal hoida.

Error Of Principle – "Glass Walls"

Viljandist pärit ühiskonnakriitilise alatooniga rokkbänd Error Of Principle avaldas teisipäeval debüütalbumi "No Errors Allowed". "Käredad kitarririfid, hoogne energia ja otsekohene lüürika juhivad tähelepanu probleemidele, mis mõjutavad meid kõiki," rääkis bänd värskest plaadist. Ei taha päris öelda, et kodumaine Greta Van Fleet, kes on (kuri)kuulus sellepoolest, kui väga nad meenutavad Led Zeppelini, aga Error of Principle'i vokalisti kohatine sarnasus Ozzy Osbourne'ile (aga ka Robert Plantile) toob neid võrdlusi pähe küll. Kes otsib Eestist tõupuhast rokki, siis tasub Viljandi pundi album ette võtta.

Helen Randmets – "Võta mind kaasa"

Võib vist öelda kultusliku Nexuse üks kolmest liikmest, Helen Randmets avaldas pärast pikka pausi uue soololoo. Märkimisväärne on asja juures see, et appi kutsus Randmets noorema põlvkonna hitimeistrid Steven Ilvese ja Emili Jürgensi. Ei ole päris kindel, kas Randmets ennast seal ilmas veel täiesti koduselt tunneb, ja kas ta uute tegijate usaldamisega, nagu isegi laulab, "lõpuni välja" läheb, aga igal juhul on tervitatav, et ei pumbata tühjaks ühte sama kaevu, vaid proovitakse uusi nurki.

Daniel Levi – "Knock It Off"

Viimaste lugudega eelkõige heale tujule ja südamekeeltel mängimisele pühendunud Daniel Levi liigub uuel singlil veidi salapärasemale ja äkki ka, kui lubate, summutatult särtsakamale rajale. Surf-roki ja raadio-funk'i lugu "Knock It Off" jõuab Levi 28. augustil ilmuvale albumile.

Holy Motors – "Tallinn täna õhtul"

New Yorgi plaadifirma Wharf Cat Records andis välja Eesti ansambli Holy Motorsi selle aasta teise singli, mis on (vähemalt siinkirjutaja andmetel) bändi esimene eestikeelne väljalase. Igatsevas ja uduses shoegaze'is on vaatamata Tallinnasse ja eesti keelde jõudmisele alles Holy Motorsile omane saloon'ilikkus, metsikus ja, muidugi, hobused.

Tyla – "Is It Love"

Charli XCX-i ja tema hiljutise singli "Rock Music" mõju ei tahaks küll sellistesse kõrgustesse hinnata, aga igatahes on huvitava juhusena on Tyla popiano (amapiano'ist mõjutatud LAV-i pop) ja trap'i trummide smuutisse jõudnud ka raskemad kitarririffid ning isegi üks soolo.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaisest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.