Nublu ja Tief City 44 avaldasid lühialbumi "Is It Estonia?!"

Reedel avaldas Nublu ühes rühmitusega Tief City 44 lühialbumi "Is It Estonia?!". EP peal on kokku viis lugu, nende hulgas ka talvel ilmunud hitt "Kesselaid".

"Is It Estonia?!" on kirjutatud koostöös Frederik Küütsiga, kes on ühtlasi ka enamuse lugude produtsent.

Lühialbumil teevad Nublu ja Tief City 44 kõrval külalistena kaasa Evelin Võigemast ja Curly Strings. Taustavokalistina teevad kaasa ka Vaiko Eplik ja Maria Kallastu. Albumit sissejuhataval intro'l "Ilmast eile" kõlab ajaloolase ja jutuvestja Hillar Palametsa hääl.

Viie loo hulgast leiab ka Veebruaris Eesti Laulu finaalis esmaesitletud "Kesselaid", mis purustas Eesti esimese päeva kuulamisrekordid Spotifys.

Kevadel andis Nublu koos Vaiko Eplikuga välja kahe lisalooga deluxe-versiooni 2025. aastal ilmunud albumist "Supersuure hoolega".