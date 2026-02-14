Galerii: Linnateater tähistas 60. sünnipäeva ja jagas kolleegipreemiaid

Selle aasta parimaks lavastuseks valisid kolleegid Märt Piusi käe all valminud lavastuse "Uskuja". Samast lavastusest pälvis parima meespeaosa preemia Alo Kõrve Pastor Pauli rolli eest. Parima naispeaosa auhinna viis koju Hele Kõrve Klytaimnestra rolli eest lavastuses "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra.".

Käesoleva aasta publiku vaieldamatuks lemmikuks ja publikupreemia laureaadiks osutus Argo Aadli, kes pälvis ühtlasi ka kolleegidelt parima meeskõrvalosa preemia Tugati rolli eest lavastuses "Krum". Parima naiskõrvalosa preemia laureaadiks osutus Maria Ehrenberg Iphigeneia ja Elektra rollide eest lavastuses "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra.".

Lisaks kolleegide tunnustusele andis teatri juhtkond välja eripreemiad 2025. aastal kõige enam lavalaudadele astunud näitlejatele. Naisnäitlejatest andis enim etendusi Hele Kõrve (141 etendust) ning meesnäitlejatest Tõnn Lamp (121 etendust). Samuti tänati ja tunnustati eraldi teatri tehnilisi spetsialiste ja taustajõude: butafoor-dekoraator Grete Salustet ja lukksepp-dekoraator Roman Kuznetsovi.

Lisaks andsid oma autasud välja ka teatri toetajad. Nordeconi teatritöötaja preemia said büroojuht Katrin Eerme ja finantsjuht Margit Vremmert. Espaki näitlejapreemia pälvis Indrek Ojari. Babe preemiad said Külli Teetamm ja Märt Pius.

Tallinna Linnateatri 2026. aasta kolleegipreemiate laureaadid:

Parim lavastus: Märt Pius, "Uskuja"

Parim kujundus: Martin Mikson, "Tõeline Lääs"

Parim lavastust toetav kujundus: Epp Kubu, videokujundus lavastusele "Krum"

Parim naispeaosa: Hele Kõrve – Klytaimnestra lavastuses "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra."

Parim naiskõrvalosa: Maria Ehrenberg – Iphigeneia ja Elektra lavastuses "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra."

Parim meespeaosa: Alo Kõrve – Pastor Paul lavastuses "Uskuja"

Parim meeskõrvalosa: Argo Aadli – Tugati lavastuses "Krum"

Parim lavastusala töötaja: Karl-Erik Laas

Parim maja töötaja: Rain Raabel

Eripreemia: Riina Roose

Publikupreemia: Argo Aadli

2025. aastal kõige enam etendusi andnud näitlejad: naisnäitleja Hele Kõrve (141 etendust) ja meesnäitleja Tõnn Lamp (121 etendust).

Parimad töötajad: butafoor-dekoraator Grete Saluste ja lukksepp-dekoraator Roman Kuznetsov