Ester Kuntu: vahel võib üks õpetaja, kes sinusse usub, olla elupäästja

Teatriauhindadel pälvis Ants Lauteri preemia näitleja Ester Kuntu, kes rõhutas oma tänukõnes, et vahel võib üks sinusse uskuv õpetaja tekitada tunde, et sa oled midagi väga suurt väärt.

"Ma tänan neid inimesi, kes arvasid, et ma olen seda tunnustust väärt," ütles Ester Kuntu ja lisas, et pühendab selle tunnustuse inimesele, kes vanemate kõrval on olnud tema kõige suurem õpetaja. "See on minu tänaõhtune kaaslane Maret Oomer.

Kuntu sõnul on Oomer olnud kümme aastat tema teatriõpetaja. "Aga teatriõpetaja on vähe öelda, ta on näinud kümme aastat ming kasvamas, alates kaheksa-aastasest saadik ning ta on olnud väga nõudlik, mitte kunagi poputanud või kiitnud, ta on õpetanud mind mõtlema, küsima küsimusi, eelkõige küsimust "miks" ja ta on kogu aeg õpetanud igasuguses mängus otsima tõetunne," selgitas ta ja lisas, et neid asju otsib ta ikka veel. "Need ongi need asjad, mida ma teen."

"Elagu need inimesed, kes ennast kingivad teistele, sest vahel võib üks õpetaja, kes sinusse usub, olla elupäästja või tekitada sulle tunde, et sa oled midagi väga suurt väärt," rõhutas ta.