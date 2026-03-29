Ester Kuntu: vahel võib üks õpetaja, kes sinusse usub, olla elupäästja

Teatriauhindadel pälvis Ants Lauteri preemia näitleja Ester Kuntu, kes rõhutas oma tänukõnes, et vahel võib üks sinusse uskuv õpetaja tekitada tunde, et sa oled midagi väga suurt väärt.

"Ma tänan neid inimesi, kes arvasid, et ma olen seda tunnustust väärt," ütles Ester Kuntu ja lisas, et pühendab selle tunnustuse inimesele, kes vanemate kõrval on olnud tema kõige suurem õpetaja. "See on minu tänaõhtune kaaslane Maret Oomer.

Kuntu sõnul on Oomer olnud kümme aastat tema teatriõpetaja. "Aga teatriõpetaja on vähe öelda, ta on näinud kümme aastat ming kasvamas, alates kaheksa-aastasest saadik ning ta on olnud väga nõudlik, mitte kunagi poputanud või kiitnud, ta on õpetanud mind mõtlema, küsima küsimusi, eelkõige küsimust "miks" ja ta on kogu aeg õpetanud igasuguses mängus otsima tõetunne," selgitas ta ja lisas, et neid asju otsib ta ikka veel. "Need ongi need asjad, mida ma teen."

"Elagu need inimesed, kes ennast kingivad teistele, sest vahel võib üks õpetaja, kes sinusse usub, olla elupäästja või tekitada sulle tunde, et sa oled midagi väga suurt väärt," rõhutas ta.

Toimetaja: Kaspar Viilup

10:17

Teele Pärn: olen siiani pidanud oma karjääri kõige suuremaks õnnestumiseks lavastust "Haige mäger"

10:13

10:06

Rasmus Kaljujärv: üks kriitik ütles mulle aasta tagasi, et ma oskan isegi teksti anda

09:45

Elen Lotman: Eesti filmi potentsiaal põrkab päevast päeva vastu lämmatavat rahapuudust

28.03

Selgusid tänavused Kuldnõela nominendid

28.03

Kaunimate raamatute konkursi publikulemmikuks valiti Jaan Aru "Osav aru"

28.03

Selgusid parimad noored pärimusmuusikamängijad

28.03

Riina Roose: meil on haruldane trupp, kellega on võimalik teha imeasju

28.03

Video: Tallinna linnateatri meesnäitlejate esituses kõlas 5miinuse lugu "Vanad noormehed"

28.03

Vaata uuesti: teatriauhindade tseremoonia Tallinna linnateatris

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.03

Video: Kõrve ja Võigemast esitasid teatripreemiatel oma versiooni Inese loost "Keerlen"

27.03

Galerii: selgusid teatripreemiate laureaadid

28.03

Arvustus. Kodumaine triller võib mõjuda ka luksuslikuna

27.03

Heldur Harry Põlda: mu kõrval on inimene, kes koormarihma vahel jälle pingule tõmbab

27.03

Video: Andres Raag kandis ette Nublu ja Vaiko Epliku loo "Lausu tõtt"

28.03

Nädala album. Maria Kallastu ühtedest ja nullidest koosnev kurbpidu

28.03

Video: Tallinna linnateatri meesnäitlejate esituses kõlas 5miinuse lugu "Vanad noormehed"

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

25.03

Suri muusik Gameboy Tetris

26.03

Valdur Mikita: rikkast naabrimehest hullemini mõjub tajutud ebaõiglus

