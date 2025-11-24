Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambel andis välja debüütalbumi

Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambel avaldasa oma debüütalbumi "EMA", mis koondab kontsert-salvestisi aastatest 2017–2022.

Debüütalbum, mis kannab pealkirja "EMA", avab ansambli teekonna nende esimesel kontserdil 2017. aasta sügisel Rahvusvaheline nüüdismuusika festival AFEKT Tallinnas kõlanud helidega ning koondab valiku aastatel 2017–2022 tehtud live-salvestistest.

Ühtlasi kõlavad albumil ansamblile EMA loodud kompositsionid heliloojatelt Tatjana Kozlova-Johannes "Aaria", mis põimib klassikalise meloodia elektrooniliste instrumentide abil loodavate kõlamaastikega. Ekke Västriku "Origami 2" teos kujunes paberi voltimise ja lahvivoltimise mustrist. Taivo Lintsi teose"Rhythm Convergence" aluseks on rütmiliste pulsside hargnemine ja kohtumine. Doris Hallmägi teose "Lighthouse" inspiratsiooniks oli Robert Eggersi samanimelise pealkirjaga film, mis kõlab kurja kuulutavalt. Albumi lõpetab arhiivist pärit haruldus – Lääne-Eesti raadioamatööride iseehitatud vinüülikirjutajal salvestatud helikatkend.

Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel (EMA) on 2017. aastal asutatud kollektiiv, mis pühendub elektroonilise kammermuusika esitamisele. Ansamblisse kuuluvad Doris Hallmägi, Ekke Västrik, Juhan Vihterpal, Taavi Kerikmäe ja Tarmo Johannes.