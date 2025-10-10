Helikunsti- ja muusikafestival Üle Heli keskendub tänavu helikeelele

16.–19. oktoobril toimub Tallinnas Kanuti Gildi Saalis ja Kellerteatris kümnes helikunsti- ja muusikafestivali Üle Heli 2025. Kahes osas toimuva festivali teemafookuseks sel korral helikeel, mille kaudu on võimalik paljut seni huviorbiidis olnut vaadelda uue nurga alt.

Alates 2015.a. toimuv festival keskendub žanrimääratluste asemel muusika ja heli tähendusele ning seostele erinevate kunstivaldkondadega. Festivali üheks peamiseks eesmärgiks on helikunstnikele ja eksperimentaalmuusikutele oma ideede arendamiseks ja tutvustamiseks platvormi pakkumine. Kuna käesoleval aastal toimub festival kümnendat korda, siis on sellel mõnes mõttes kokkuvõtlik iseloom.

Keskendudes heli võimele tähendusi avardada läheneb Üle Heli festival helile kui keelele, mis aitab luua uusi seoseid selle asemel, et näha heli ja muusikat funktsionaalse vahendina olemasolevate tähenduste võimendamisel ja illustreerimisel.

Festivali tuumaks on kolm eriilmelist õhtut Kanuti Gildi Saalis. Avaõhtul "Eikellegimaa sagedused" kuuleb Läti kunstikollektiivi Orbita, LokaalRaadio (Raul Keller, Hello Upan, Katrin Essenson) etüüdide, Taavi Suisalu, Tondi (Siim Kuusemäe) ja Lisette-Marie Viilupi vahendusel erinevate ümbritsevate energiate muundamist kuuldavaks materjaliks, laiaulatuslikku raadioeetrit, rikkis satelliitide üksindust, arktiliste kajade kirkust ja omailmade hämaraladel rändavat drone'i ning lisaks näeb ka, kuidas kujundavad keha vastuvõtlikkus ja positsioon helikogemust.

Teisel õhtul toimuva "Müsteerium helisüsteemis" vahendusel meenutatakase tulevikku vaatavalt kunagist elektroonikaleibelit Ulmeplaadid, tähistades 25 aasta möödumist selle sünnist. Sündmuse nimetus viitab leibeli esimesele albumile, kogumikule "Müsteerium plaadimängijas", mis rajas teed leibeli edasisele tegevusele ja tolleaegse kohaliku elektroonikavälja kujundamisele.

Üle Heli raames toimuval kontsertõhtul esinevad varasemalt Ulmeplaatidega seotud olnud artistid oma uue loominguga. Sander Saarmets esitleb oma kolmandat albumit "Bleu Précieux" (eelmised kaks, Muschraum´i "Naterijeka" ilmus 2005 ja V4r1 2017). Joel Tammik esitleb pärast linnast maale metsade vahele kolimist tekkinud pikemat pausi oma uut albumit "Kriiva" ja Tencu esitleb albumit "twe99th", mis on sündinud koostöös Ukraina saksofonisti Yurii Samsoniga.

Õhtu lõpetab Abstraktsioonide Trio (koosseisus Taavi Laatsit, Mihkel Tomberg ja Aivar Tõnso), kes esitab Ulmeplaatide helikeelest inspireeritud eeskava "Ulmerealismi uued tähised" segades helimotiive arhiivist hetkes sündivate improvisatsioonidega.

Kolmas Kanuti õhtu "Helikeelte paabel" toob kokku erineva lähenemisega helikunstnikud. Kuuleb nii masinate, objektide, elektroakustiliste instrumentide kui ka looduse helisid ja inimhääli. Kavas Erik Alalooga "Kuutõve träänss", Kiwanoid "Ussisõnad" ja lisaks Leedus asuva Kintai kunstiresidentuuri erikava: J Mo'ong Santoso Pribadi "Untitled", Agita Reke "Breeze", Kris Kuldkepp "Curious Currents / Passing Through / Diffracting".

18.oktoobril toimub Kellerteatris festivali klubiõhtu Üle Öö, et tunda end vabalt pärast kolmandat päeva seiklusi erinevates helilabürintides. Eklektiline algus Mia-Stella Aaslaiu ja Out-ori poolt jõuab peagi Dseiniuse ja Andres Lõo konkreetsemate rütmideni ja lõpuks õhtu peaesinejani, kes on Norrast pärit DJ Sotofett.

Lisaks on festivali vältel päevastel aegadel avatud Orbita (Läti) ja LokaalRaadio poolt loodud installatsioon "Sama ent erinev" Kanuti Gildi Keldrisaalis. Püha Vaimu Saalis toimuvad kolmel päeval ambisoonilises formaadis muusika kuulamise sessioonid ühise nimetaja all "Heli on vaba!?", mis viitab helide stereoformaadist vabanemisega seotud uutele väljakutsetele. Ruumilise muusika sessioone kureerivad ARS 3d Helistuudio, Eesti Elektroakustilise Heliloojate Ühing ja Lätis tegutsev 3d muusika stuudio Dirty Deal Audio.

19.oktoobril toimuval lõppkontserdil "Vali vaikus" esineb festivaliga seotud muusikutest loodud Heliüleste Tasandite Ansambel, mille eesmärgiks on kuulata vaikuse valjust.

Üle Heli 2025 teine osa toimub 13. detsembril koostöös Eesti Nüüdismuusika Keskusega Mustpeade majas.