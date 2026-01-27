X!

Arvustus. Joel Tammiku album viib kuulaja ürgse looduse ja juhtmerägastiku vahele seiklema

Uued plaadid
Joel Tammik
Joel Tammik Autor/allikas: FB
Uued plaadid

Uus album
Joel Tammik
"Kriiva" (Väli)
8 / 10

Arvustus ilmus Müürilehes

Unenäolise kihtide rägastiku alt manifesteerub välja staažika ambient-dub'i meistri Joel Tammiku oktoobris ilmunud kauamängiv "Kriiva". Plaadiümbrist ehivad kaksteist männikoorest voolitud maski, mis on ühtlasi albumi merch'iks. Huviline leiab need Tammiku leibeli bändilaagri lehelt.

Helis voolavad lood ühtseks tervikuks. Autori looming on küll läbivalt  looduskeskne, aga selle albumiga on ta viimaks sinna lausa kolinud ja albumi purki saanud. Tammiku kõlapildis on loodus juba pikemat aega esil olnud, kuid praegusel albumil kõlab see seotus veelgi selgemalt. Oma unistavas kulgemises mõjub kogumi tervik igatseva mälestusena rohelusest ja viib mõtteis kompromissitult suve algusesse, ehkki album mõjub igati kohasena ka talvel.

Pintsliks ja präänikuks on Tammiku arsenalis eelmise aastatuhande lõpu diibima UK klubimusooni esteetika, helipildile annavad värvi täpselt parajalt häälest ära, õhulised süntesaatori pad'isaundid. Modulaarsünteka juhtmepuntra alt puiklevad välja viled ja sutsakad, dub'i rütmiline funktsioonitus mõjub ujedalt. Looduse hüüded manavad kuulaja hiliste, hedonistlike Lõuna-Eesti saunaõhtuterüppe ja toovad magusa une. Kodumaiste kõrvutustena meenuvad Tondi "Džunglirada" ja Vjazemski tänavune "Handlebar".

Helipalett on valitud maitsekalt ja hoolega. Hetkiti tundub, nagu imiteeriks elektroonilised perkussiivsed helid vihmasadu või hoopiski kajasse uputatud lehtede sahinat, uitav 303 ja teised ostsilaatorilised helid omakorda linnulaulu ("Ao", "Puude väli" jt).Album liigub ühtses tempos ja vaimus otsast lõpuni ning mõjub seeläbi ideaalse hetke unustamise soundtrack'ina. Olgugi et oma mahus ja funktsioonis nõuab album sügavama kogemuse jaoks teatavat pühendumust, leian, et nüüdses valdavas elukiiruses on see olulisel kohal ning mõjub kokkuvõttes sooja ja lõõgastavana.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: Müürileht

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:20

Selgusid 2026. aasta noore skulptori preemia nominendid

10:16

Arvustus. Joel Tammiku album viib kuulaja ürgse looduse ja juhtmerägastiku vahele seiklema

26.01

Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu" Uuendatud

26.01

Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

26.01

"Plekktrummi" külaline on Krista Kaer

26.01

Minu elu muutnud raamat | Liis Nimik ja "Täiskuukeskpäev"

26.01

"Marty Supreme" kogus avanädalavahetusel üle 5500 külastuse

26.01

Ukuaru muusikamaja avatakse Tõnu Kõrvitsa "Serenaadi" esmaettekandega

26.01

Arvustus. "Sentimentaalses väärtuses" on harjumatult palju ruumi jäetud headusele

26.01

Tartu kunsti aastanäituse preemiad pälvisid Arthur Arula, Liisi Örd ja Ove Maidla

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

25.01

Maria Kallastu: praeguse aja noortel pole suurt lootust tuleviku osas

26.01

Klubi Hollywood plaanib lähitulevikus jätkata tegevust sündmuskeskusena

26.01

Riste Sofie Käär: Instagrami järjejutu-leheküljed on täiesti erakordne nähtus

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

26.01

Tartu kunsti aastanäituse preemiad pälvisid Arthur Arula, Liisi Örd ja Ove Maidla

26.01

Rakvere teatris esietendus kinolinal kuulsaks mängitud "Kramer Krameri vastu" Uuendatud

26.01

Näitleja Robin Täpp: Nuutrumi juures võetakse mind sõna otseses mõttes masinaruumi

26.01

Arvustus. "Sentimentaalses väärtuses" on harjumatult palju ruumi jäetud headusele

25.01

Eva Koff: kirjutamine on üks lõputu loobumine

26.01

Arvustus. Vaid mõne sõnaga kirjutada igavik...

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo