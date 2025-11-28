Sõltumatu Tantsu Laval esineb Kanada-Eesti muusik Kara-Lis Coverdale

28. novembril toovad Damn.Loud ja IDA Raadio Sõltumatu Tantsu Lavale helikunsti õhtu, kus lavale astuvad Kanada-Eesti taustaga helilooja Kara-Lis Coverdale ning Eesti eksperimentaalmuusika autorid Maarja Nuut ja Robert Nikolajev.

Kara-Lis Coverdale on Eesti juurtega Kanada helilooja ja produtsent, kelle looming liigub akustilise ja elektroonilise piiril. Tema muusika uurib mälestuste, resonantsi ja helimaastike piire, tuues kokku oreli ja süntesaatori, emotsiooni ja vaikelu. Tänavu suvel andis ta välja täispika albumi "From Where You Came", sügisel ilmus viielooline plaat "Changes in Air".

Maarja Nuut on Eesti laulja, viiuldaja ja helilooja, kelle looming põimib rahvamuusikat, elektroonikat ja unenäolist improvisatsiooni. Nuudi looming on tugevalt mõjutatud arhiivisalvestistest ja Eesti rahvalaulust. Alates debüütalbumist "Soolo" on ta esinenud festivalidel ja kontserdilavadel üle maailma.

Robert Nikolajev on Eesti helilooja, produtsent ja IDA Raadio kaasasutaja, kelle looming uurib ambient'i ja eksperimentaalse heli piire. Nikolajev seni viimane album "Transplant Rejection" ilmus möödunud aastal. Tema looming on aastate jooksul vorminud erinevates stuudiotes ja keskkondades tehtud salvestustest.