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Kumu Reiv täidab muusikaga nii muuseumi sisehoovi kui ka autotunneli

Muusika
Nicolas Stocker ja Maarja Nuut
Nicolas Stocker ja Maarja Nuut Autor/allikas: Jonathan Labusch
Muusika

Osana Kumu 20. sünnipäeva programmist ja Tallinna Kultuuriööst toimub 28. augustil Kumu Reiv, mida korraldatakse tänavu koostöös klubiga Hall.

Kumu Reivi programmi avab muuseumi sisehoovis toimub kontsertprogramm, kus astub üles Eesti muusik Maarja Nuut koos Šveitsi helilooja Nicolas Stockeriga. Kontsertprogrammi lõpetab Ukraina produtsent ja muusik SI Process, kes on varem esinenud ka Tallinn Music Weekil.

Öösel jätkub programm aga Kumu autotunnelis, mis lisaks muusikale on ehitud ka valgusinstallatsioonidega. Autotunnelis, kuhu külastajad muidu ligi ei pääse, on puldi taha astuvad kodumaised artistid Merimell, Qslap ja Richard Boukine.

Ürituse ajal saab tutvuda Kumu sisehoovis ka sotsiaalse kunsti projektiga "Hoia mind kaisus. Monument ellujäämisele". Näitus sündis koostöös kinnise lasteasutuse teenusel (KLAT) viibivate noortega ning projektis saavad hääle noored, keda tihti ei märgata. Kumu sisehoovi loodud installatiivne keskkond ühendab noorte tööd - bussipeatuse, kioski, auto, mängumaja ja teised argised vormid - omalaadseks sotsiaalseks skulptuuripargiks.  Projekti algatajad on Marta Vaarik ja Juri Krutii.

Kumu Reivi programm algab kell 20.30 ja kestab varajaste hommikutundideni. Ka näitus muuseumi sisehoovis on avatud kuni viieni hommikul.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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