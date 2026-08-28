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Galerii: Kumu hoovinäitus annab noortele võimaluse oma lugusid rääkida

Kunst
KUMU „Hoia mind kaisus. Monument ellujäämisele“
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22 pilti
Kunst

Reedest on Kumu kunstimuuseumi sisehoovis avatud näitus "Hoia mind kaisus. Monument ellujäämisele", mis toob vaataja ette lood lastest ja noortest, kelle käitumise taga peituvad sageli trauma, hirm, tõrjutus ja kuuluvuse puudumine.

Näituse algatajad on kunstnik Marta Vaarik ja filmitegija Juri Krutii ning see on edasiarendus Vaariku 2022. aastal Vabaduse galeriis toimunud samanimelisest isikunäitusest. Kumu hoovinäitust aitas kureerida Anders Härm.

Projekt sündis koostöös kinnise lasteasutuse teenusel (KLAT) viibivate noortega. "Hoia mind kaisus" annab hääle noortele, keda ühiskond sageli märkab alles siis, kui midagi on valesti. Selle asemel, et neid sildistada või nende lugusid lihtsustada, loob projekt ruumi, kus nad saavad ise rääkida, ise valida vormi ja ise otsustada, kuidas olla nähtav. Näituse keskmes on küsimus, kuidas näha käitumise taga inimest.

Projektis osalenud noored on kasvanud keskkonnas, kus turvatunne on olnud habras või puudunud sootuks. Pidev valmisolek põgeneda ja/või võidelda jätab jälje lapse arengule, suhetele ja enesehinnangule. Selle tulemusel võivad tekkida käitumisraskused, enesevigastamine või muud riskikäitumise vormid.

Marta Vaarik ja Juri Krutii viisid noortega läbi töötubasid, mille käigus otsiti igaühele sobiv viis oma loo jutustamiseks. Kokku osales protsessis mitukümmend noort, kellest üksteist otsustasid liituda näitusega. Iga osaleja valis endale ise sobiva meediumi ja formaadi – foto, kollaaži, installatsiooni, skulptuuri, heliteose, muusika või lühifilmi.

Kumu sisehoovi loodud installatiivne keskkond ühendab need tööd omalaadseks sotsiaalseks skulptuuripargiks. Bussipeatus, kiosk, auto, mängumaja ja teised argised vormid, kuhu peitu pugeda, muutuvad paikadeks, kus isiklikud lood kohtuvad avaliku ruumiga. Vaataja saab liikuda läbi keskkonna, kus muutuvad nähtavaks kogemused, millest muidu häbenetakse rääkida. Projekt peaks kulmineeruma järgmisel aastal esilinastuva täispika dokumentaalfilmiga, Kumu sisehoovis avanev väljapanek on selleni viiva teekonna üks viimastest peatükkidest.

"Hoia mind kaisus" on osa Kumu 20. sünnipäeva puhul toimuvast Kumu sisehoovi programmist ning on kõigile tasuta. Näitus jääb avatuks 25. oktoobrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

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