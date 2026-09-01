Marta Vaarik: kõik saame aidata, kui ei vaata noortele ülevalt alla

Kumu sisehoovis on 25. oktoobrini avatud sotsiaalne skulptuuripark, mis kannab pealkirja "Hoia mind kaisus. Monument ellujäämisele". Läbi kunsti jutustavad seal oma loo kümme kinnises lasteasutuses viibivat last. Projekti algatas kunstnik Marta Vaarik, kel on valmimas ka samanimeline täispikk dokumentaalfilm.

Näitus annab hääle noortele, keda ühiskond sageli märkab alles siis, kui midagi on väga valesti. Marta Vaarik nimetab neid superkangelasteks, kes on liigutavate teoste kaudu avanud oma üliisiklikke ja valusaid kogemusi, millest tavaliselt häbenetakse rääkida.

"Me alustasime kaks aastat tagasi kümne noorega Kaagverest, nad kõik on täna jõudnud ka Kumusse, mille üle ma olen tohutult uhke. See näitab ka seda, kui tähtis neile see projekt oli ja kui väga nad tahtsid teha, kui väga nad ootasid meid," rääkis Vaarik.

"Need kunstnikud on superkangelased. Nad on nii julged ja räägivad oma isiklikku, haavatavat lugu ja südamest. See on väga ilus ja liigutav. Mulle meeldib mõelda, et ka nüüd sellistel noortel on Kumus eeskujud ja kangelased, keda meiesugustel võibolla olnud ei ole, just eriti kohalikke," lisas ta.

Marta Vaarik ja Juri Krutii viisid noortega läbi töötubasid, mille käigus otsiti igaühele sobiv viis oma loo jutustamiseks. Nii on sündinud hingekriipivad installatsioonid, skulptuurid, video ja heliteosed.

"Kogusime neid lugusid, tegime intervjuusid, sõitsime Kaagverre tagasi, näitasime neile asju, kogu aeg reflekteerisime, tutvustasime erinevaid võimalusi, nii et nad said ise valida, ise areneda," toonitas Vaarik.

Kunstnikud kutsuvad täiskasvanuid märkama, kuulama ja aitama noori enne, kui probleemid neil üle pea kasvavad.

"Meil on süsteem välja mõeldud koolides, kuidas me näeme neid lapsi, kuidas me saame neid aidata. Ma võitlen täiega selle eest, et me võtaksime selle kasutusse, sest minu arust on kõige jubedam asi, kui laps tahab ennast ära tappa. Siis on midagi ühiskonnas väga valesti," nentis Vaarik.

"Igasugune normaalne kontakt aitab inimest edasi. Me kõik saame aidata, kui me ei vaata ülevalt alla nendele noortele, kes meile tunduvad "mingid paharetid". Tegelikult nad on abivajadusega noored, keda tuleb aidata, kes on ülitoredad, kui sa oled ise ülitore nendega. Kunagi mitte ühtegi probleemi ei ole, kui sa ei alusta vestlust agressiooniga, siis sa saad selle agressiooni kindlasti tagasi."

"Aga kui sa austad inimest.. See ongi selle projekti põhilisi punkte, et me austaksime oma noori, et meil ei ole hierarhilist suhet tänapäeva ühiskonnas laste ja täiskasvanute vahel. Oleme kõik võrdsed, peame austama üksteist, lastekaitse seaduses on ka kirjas: austa last," lisas Vaarik.

Kaks aastat tegemises olnud täispikka dokumentaalfilmi loodavad tegijad esitleda umbes aasta pärast.