X!

Tallinnas esinev Kara-Lis Coverdale: minu elu ja muusika on sama asi

Muusika
Foto: Norman Wong
Muusika

Tallinnas Sõltumatu Tantsu Laval annab reede õhtul kontserdi Eesti päritolu Kanada muusik Kara-Lis Coverdale.

Coverdale on olnud muusikaga seotud varasest noorusest. Klaveriõpingutega alustas ta juba viie-aastaselt, oma muusikat hakkas kirjutama 14-aastaselt.

Praeguseks on ta tunnustatud ning oodatud artist elektroonilise, eksperimentaalse ja uue klassikalise muusika festivalidel. Tal on ilmunud seitse albumit, neist kolm tänavu.

"Minu elu ja muusika on sama asi. Teen muusikat, mis on ajalugu, mis juhtub minu elus. Mina olen maainimene ja see on väga tähtis minule, et olla vaiksel ajal looduses. Olen kaua aega töötanud kirikus, arvan et see on midagi, mis on minu muusikas alati, see kiriku pühalikkus, ma hoian seda endaga kaasas," lausus muusik "Aktuaalsele kaamerale".

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

"Plekktrumm"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

19:17

Temufis esietendub tõestisündinud loost inspireeritud vanglakomöödia

19:17

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

18:28

Tartus avatud tekstiilikunstnike liidu aastanäitus pühendub materjalile

18:20

Tallinnas esinev Kara-Lis Coverdale: minu elu ja muusika on sama asi

16:48

Lembit Peterson: peame väga täpselt kalkuleerima, et omadega hakkama saada

16:27

Klaudia Tiitsmaa: mulle meeldib, et saan "Mio, mu Mios" hullu panna

16:23

"Mootorsaed laulsid" režissöör: nüüd ei jaksa enam festivalidel kohal käia, reisimine väsitab ära

15:13

Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Yasmyn, Jarek Kasar, Reket, Ed Sheeran

14:07

Galerii: iga-aastane piparkooginäitus seikleb armastuse radadel

13:56

Euroopa muuseumide aastaauhinnale on tänavu nomineeritud kaks Eesti muuseumi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

27.11

Teoloog Riho Saard andis välja mahuka teose Eesti gospelmuusika ajaloost

11:36

Galerii: lõppesid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

14:07

Galerii: iga-aastane piparkooginäitus seikleb armastuse radadel

15:13

Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Yasmyn, Jarek Kasar, Reket, Ed Sheeran

27.11

Astrid Lindgreni teos "Mio, mu Mio" jõuab esmakordselt Eesti teatrilavale

26.11

Eesti Kontserdi uus juht: kaebamise asemel tuleb mõelda, mida olemasolevaga saab teha

27.11

Kabareeõhtute korraldaja Kaisa Ling: kabaree on elamas läbi uut tõusu

27.11

Rahvusooper Estonias jõuab lavale ühiskonnakriitiline balletilavastus

05.09

Suri kunstnik Enn Põldroos

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo