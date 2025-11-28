Tallinnas esinev Kara-Lis Coverdale: minu elu ja muusika on sama asi

Coverdale on olnud muusikaga seotud varasest noorusest. Klaveriõpingutega alustas ta juba viie-aastaselt, oma muusikat hakkas kirjutama 14-aastaselt.

Praeguseks on ta tunnustatud ning oodatud artist elektroonilise, eksperimentaalse ja uue klassikalise muusika festivalidel. Tal on ilmunud seitse albumit, neist kolm tänavu.

"Minu elu ja muusika on sama asi. Teen muusikat, mis on ajalugu, mis juhtub minu elus. Mina olen maainimene ja see on väga tähtis minule, et olla vaiksel ajal looduses. Olen kaua aega töötanud kirikus, arvan et see on midagi, mis on minu muusikas alati, see kiriku pühalikkus, ma hoian seda endaga kaasas," lausus muusik "Aktuaalsele kaamerale".