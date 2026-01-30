X!

Teenetemärgi pälvinud Joonas Sildre: tahan Tammsaarest koomiksi teha

Joonas Sildrega
Joonas Sildrega Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
President tunnustas tänavu teenetemärgiga ka illustraatorit ja koomiksikunstnikku Joonas Sildret, kes ütles ERR-ile antud intervjuus, et vooiks väga töötada mõne suurema graafilise romaaniga, aga kõigepealt tuleb selleks leida tellija.

"Ei oskagi midagi öelda selle peale," oli Joonas Sildre tunnustusest kuuldes väga üllatunud. "Ma olen, et see on minu koomiksite eest," sõnas ta ja lisas, et ta ei osanud sellist tunnustust küll oodata. "Absoluutselt mitte."

Hetkel viibib Sildre Göteborgis, kuhu ta läheb oma raamatut esitlema. "Praegu teengi põhiliselt lasteraamatuid nii Eestis kui ka välismaal, mõned suuremad projektid on ka käsil, aga nendest ei tahaks praegu täpsemalt rääkida," sõnas ta ja kinnitas, et tema suurim unistus on praegu teha valmis koomiks Tammsaarest.

Töö mõne suurema graafilise romaaniga võtab Sildre sõnul ikkagi paar-kolm aastat. "Seda peab põhitööna tegema, lisaks peab olema ka tellija, et oleks seda üldse võimalik teha," kinnitas ta.

Viimaste aastatega on tema sõnul tulnud Eestis juurde ka lugejaid, kes ootavad uusi koomikseid. "Graafilised romaanid on kasvatanud seda publikut, nüüd on see kirjandusvorm jõudnud ka täiskasvanute kätte."

Toimetaja: Kaspar Viilup

