Rahvusraamatukogu jõulusalmi konkursile laekus tänavu ligi 300 luuletust

2024. aasta jõulusalmi konkursi võitjad
2024. aasta jõulusalmi konkursi võitjad
Kolmandat korda toimunud laste jõulusalmi konkursile "Minu jõulusalm" saadeti ligi 300 luuletust. Eesti Rahvusraamatukogu ja Apollo korraldatud jõulusalmikonkursile oodati osalema kuni 12-aastaseid lapsi.

Saadetud luuletused räägivad jõuludele omastest teemadest nagu jõuluvana,  päkapikud ja kodusoojus, aga ka ülemõtlemisest, introvertsusest ning loodusest ja lootusest. Enamik luuletusi on inspireeritud jõuluajast, mil eestlaste kodudes küpsetatakse piparkooke või oodatakse talverõõmude nautimist.

Žürii koosseisus Karl Martin Sinijärv ja Margit Tammur rahvusraamatukogust ning Annika Pilt Apollost valisid ligi 300 tööst välja silmapaistvamad. Žüriile teeb jätkuvalt heameelt, et lapsed kirjutavad.

"Üsna ilus ja isiklik ja isikupärane sõnastu oli kõik see ligi kolmsada luuletust. Ning usun, et välja saivad valitud üpriski omanäolised ning üksteisest erinevad tekstid. Vähem oli klišeesid – algajatel inimestel mõte lendab ja meel on avali," ütles Sinijärv.

Jõulusalmi konkursi võitsid:

Eelkooliealiste vanuserühma võitja Gloria Lauren Karm, 4-aastane
7–9-aastaste vanuserühma võitja Loora Heinpaju, 8-aastane
10–12-aastaste vanuserühma võitja Skaidrit Kiik, 10-aastane
Eelkooliealiste vanuserühma eripreemia Maru Oskar Ellermaa, 6-aastane
7–9-aastaste vanuserühma eripreemia Nora Tamme, 9-aastane
10–12-aastaste vanuserühm eripreemia Mirt Hein, 12-aastane

Jõulusalmi konkursi paremad tööd ilmuvad enne pühi ka ERR-i kultuuriportaalis.

Toimetaja: Kaspar Viilup

