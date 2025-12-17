Rahvusraamatukogu jõulusalmi konkursile laekus tänavu ligi 300 luuletust

Saadetud luuletused räägivad jõuludele omastest teemadest nagu jõuluvana, päkapikud ja kodusoojus, aga ka ülemõtlemisest, introvertsusest ning loodusest ja lootusest. Enamik luuletusi on inspireeritud jõuluajast, mil eestlaste kodudes küpsetatakse piparkooke või oodatakse talverõõmude nautimist.

Žürii koosseisus Karl Martin Sinijärv ja Margit Tammur rahvusraamatukogust ning Annika Pilt Apollost valisid ligi 300 tööst välja silmapaistvamad. Žüriile teeb jätkuvalt heameelt, et lapsed kirjutavad.

"Üsna ilus ja isiklik ja isikupärane sõnastu oli kõik see ligi kolmsada luuletust. Ning usun, et välja saivad valitud üpriski omanäolised ning üksteisest erinevad tekstid. Vähem oli klišeesid – algajatel inimestel mõte lendab ja meel on avali," ütles Sinijärv.

Jõulusalmi konkursi võitsid:

Eelkooliealiste vanuserühma võitja Gloria Lauren Karm, 4-aastane

7–9-aastaste vanuserühma võitja Loora Heinpaju, 8-aastane

10–12-aastaste vanuserühma võitja Skaidrit Kiik, 10-aastane

Eelkooliealiste vanuserühma eripreemia Maru Oskar Ellermaa, 6-aastane

7–9-aastaste vanuserühma eripreemia Nora Tamme, 9-aastane

10–12-aastaste vanuserühm eripreemia Mirt Hein, 12-aastane

Jõulusalmi konkursi paremad tööd ilmuvad enne pühi ka ERR-i kultuuriportaalis.