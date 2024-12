Abiks kuuse all: laste luuletused rahvusraamatukogu jõulusalmide konkursilt

Kõige enam salme saabus Harjumaalt (247), Järvamaalt (29), Tartumaalt (28) ja esindatud olid pea kõik Eesti maakonnad (13). Enim kõlama jäänud luulesõnad olid: jõulud, jõuluõhtu, jõuluvana, jõulupuu, päkapikk, kingitus, piparkook, lumi, talv ja põder.

Parimad jõulusalmid

Eelkooliealiste vanusegrupi võitja: Johanna Mumm, 3-aastane

Kuuseke ja kuuseke

Lumeke ja lumeke

kui sul on lumi,

sõidame kelguga koos

Issi on suurel kelgul,

emme on suurel kelgul

ja meie oleme kõik ühel kelgul

sõidame kõik koos

autoga poodi ja linna

vaatama rebast

Jõuluke ja jõuluke

Emmeke ja issuke

STOP!

Kõnnime ja kõnnime

Eelkooliealiste vanusegrupi eripreemia: Maximus Leppik, 3-aastane

Karu karu karu,

elab metsas.

Draakon draakon draakon,

lendab taevas.

Kala kala kala,

elab ookeanis.

Jõuluvana jõuluvana jõuluvana,

elab põhjamaal.

7–9-aastaste vanusegrupi võitja: Heleene Tava, 8-aastane

Kurb jõuluvana

Jõuluvanal kurb on meel,

ta on laste juurde teel

aga kingid ukse taha

peab ta tõstma saanilt maha.

Sest et lapsi kodus pole,

kuna Eestis ilm on kole.

Nad on ära sõitnud sinna,

kuhu suured tahtsid minna.

Nad on lõunamaale läinud,

ja on palju rannas käinud,

aga jõuluvana sinna

kahjuks küll ei oska minna.

7–9-aastaste vanusegrupi eripreemia: Hugo Karpender, 9-aastane

Jõulud on tulekul

Sellel aastal lund meil vähe,

hoopis lörtsi sajab pähe.

Luuletused on mul meeles,

neid ma räägin eesti keeles.

10–12-aastaste vanusegrupi võitja: Mirt Hein, 11-aastane

Mu piparkoogilõhnaline jõulukass

Pruun ja ümar

valged kõrvad

nurrub jõulumuusikat.

Põtra meil ei ole,

aga meil on kass.

Võibolla ta aitab kingitusi tuua?

Võibolla ta on ise kingitus?

Tõmbab kerra jõulupuu all

lõhnab piparkookide ja glasuuri järgi.

Pere on kodus ja ilus on olla

mul ja meil

ja mu piparkoogilõhnalisel Kassil.

10–12-aastaste vanusegrupi eripreemia: Stefan Sillang, 11-aastane

Jõuluõhtu

Jõuluõhtu algab söögist

ja juba tuli head lõhna köögist.

Vanaema kutsus sööma

aga ise läks liha lööma.

Üheks söögiks oli ahju kartul.

Maitses sama hästi kui friikartul

siiski oli päris krõbe

lausa kallim kui hõbe.

Teiseks söögiks oli verivorst

polnud pehme nagu keeduvorst

oli kõva nagu paekivi

või siis hoopis kaljukivi.

Kolmandaks söögiks oli hapukapsas

aga maitselt polnud nagu toores kapsas.

Siiski oli kapsas maitsev

olen tema vastu kaitsev.

Neljandaks oli kartulisalat.

Oli sama maitsev nagu kalasalat

Kalas pole aga värskeid vitamiine

jõuluks ei tahaks saada miine.

Viiendaks olid suupisted

mis olid sama head nagu vanaema kudumispisted.

Juustud olid päris haisvad

siiski olid päris maitsvad.

Kuuendaks olid piparkoogid

Mis olid maitsvad nagu eelnevad söögid.

Nii maitsvad, et lausa röögi

peaks käima ekskursioonil piparkookide valmistus köögis.

Lõpuks ometi oli aeg jagada kingitusi.

Enne magama jäin mina

ja ema andis mulle musi.

Kuskil kauguses kurvastan üksik susi.

Nii saigi läbi jõuluõhtu.

Mul oli vaja tühjendada kõhtu.

Hommikul sain ka mina kingid kätte

aga politsei püüdis juba pätte.