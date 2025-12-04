X!

"Plekktrummi" külaline on psühhiaater Pille Varmann

Pille Varmann
Pille Varmann Autor/allikas: Erakogu
Tuleval nädalal on "Plekktrummis" Carl Jungi 150. sünniaastapäeva valguses külas psühhiaater ja jungiaanlik analüütik Pille Varmann.

Tänavu möödus 150 aastat psühhiaatri ja analüütilise psühholoogia rajaja Carl Jungi sünnist, kelle ideed on avaldanud mõju ka eesti kultuuris. Millist tuge pakub Jungi arusaam inimesest tänapäeva väljakutsetega toimetulekuks?

"Plekktrummi" külaline on äsja "Cambridge'i Jungi teejuhi" eesti keelde tõlkinud psühhiaater ja jungiaanlik analüütik Pille Varmann.

Kultuurisaade "Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval, 8. novembril kell 22.00. Saatejuht on Joonas Hellerma.

Toimetaja: Kaspar Viilup

"Plekktrummi" külaline on psühhiaater Pille Varmann

