"Plekktrummi" külaline on Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik

Kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on 24. novembril peagi oma ametiaega lõpetav Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik.

Eesti ülikoolides süveneb mure kõrghariduse tuleviku pärast, kuna riik ei toeta seda piisavalt. Kas homne maailm vajab veel klassikalist ülikoolide poolt antavat kõrgharidust? "Plekktrummi" külaline on peagi oma ametiaega lõpetav Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik.

"Plekktrumm" on ETV eetris esmaspäeval, 24. novembril kell 22. Saadet juhib Joonas Hellerma.