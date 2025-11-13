X!

"Plekktrummi" külaline on Toivo Tänavsuu

Toivo Tänavsuu
Toivo Tänavsuu Autor/allikas: Georg Savisaar/ERR
Kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on 17. novembril vähiravifondi "Kingitud elu" üks asutaja, arst Toivo Tänavsuu.

"Plekktrumm" on ETV eetris esmaspäeval, 17. novembril kell 22. Saadet juhib Joonas Hellerma. 

Toimetaja: Karmen Rebane

