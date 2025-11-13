"Plekktrummi" külaline on Toivo Tänavsuu

Värskete andmete järgi on Eestis oodata õdede ja perearstide arvu jätkuvat vähenemist. Miks teha elus kannapööre ja õppida arstiks? "Plekktrummi" külaline on vähiravifondi "Kingitud elu" üks asutajatest, äsja oma arstiõpingutest raamatu avaldanud Toivo Tänavsuu.

"Plekktrumm" on ETV eetris esmaspäeval, 17. novembril kell 22. Saadet juhib Joonas Hellerma.