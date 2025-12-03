X!

Kuldse Kiisa auhinna pälvis Elen Lotman

Vestlusõhtu „Kaljo Kiisk 100“
Kolmandat korda välja antud Eesti Kinoliidu kolleegipreemia ehk Kuldse Kiisa pälvis operaator ja filmihariduse edendaja Elen Lotman.

Teisipäeval, 2. detsembril toimus Tallinna kinomajas Kaljo Kiisa 100. sünniaastapäevale pühendatud õhtu, kus näidati tema filme ning toimus vestlusõhtu "Kaljo Kiisk 100".

Sama ürituse käigus andis Eesti Kinoliit üle kolleegipreemia Kuldne Kiisk, mille sel korral pälvis operaator ja filmihariduse edendaja Elen Lotman. Auhind anti tunnustuseks tema töö eest mineviku, oleviku ja tuleviku ühendamisel ning Eesti filmiharidusele jätkusuutliku vundamendi ladumisel.

"Oli väga märgiline saada see autasu just kinomaja saalis, kus 1992. aastal esimesele filmilennule loenguid andva Kaljo Kiisa ilmekat reaktsiooni praeguste tipptegijate esimestele sooritustele näeb ETV saate "Lennud" alguses: tänased tudengid on homsed filmitipud," lausus Lotman.

"Olen tänulik Tallinna Ülikooli BFM-ile, et mulle on antud võimalus katsetada ja tuua siia maailma parimate filmikoolide praktikaid. Olen tänulik kaasõppejõududele ja tugipersonalile, kelle ennastohverdava tööta ei oleks meil filmikooli. Olen tänulik kinoliidule, et kinomaja on noortele alati avatud ning lõimib eri põlvkondadest kokku Eesti filmi kanga. Ja eriti tänulik olen oma tudengitele, sest nemad õpetavad mind palju rohkem kui mina neid." 

Kiisa juubelinädala tähistamine jätkub kinodes üle Eesti.

Toimetaja: Karmen Rebane

