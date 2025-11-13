X!

Kaljo Kiisa 100. sünniaastapäeva tähistatakse üle-eestilise filmiprogrammiga

Filmi- ja teatrimehe Kaljo Kiisa 100. sünniaastapäeva puhul toimub detsembri esimesel nädalal üle Eesti filmiprogramm, mis toob taas ekraanile tema teosed.

1.–7. detsembrini linastub Kaljo Kiisa loomingut Tartu Elektriteatris, Tallinna Kinomajas, kinos Artis ja teistes Eesti kinodes. Publikuni jõuab valik tema filme, nende seas "Vallatud kurvid", "Keskpäevane praam", "Hullumeelsus", "Nipernaadi" ja "Regina".

Lisaks retrospektiividele toimub teisipäeval, 2. detsembril Kinomajas juubeliõhtu, kus näidatakse Kiisa filme ja peetakse Arkaadri vestlusõhtut "Kaljo Kiisk 100". Vestlusringis räägivad režissööri elust ja loomingust Tõnu Kark, Elo Viiding ja Kersti Miilen. Samuti annab Eesti Kinoliit üle Kuldse Kiisa auhinna.

Tartu Elektriteatris toimuvatel vestlusõhtutel keskendutakse Kiisa loomingule ja tema valikutele ajaloolistest teemade kujutamisel. 5. detsembril linastub Mati Undi stsenaariumi põhjal valminud linalugu "Saja aasta pärast mais", mis räägib kommunist Viktor Kingissepa viimastest elupäevadest. Filmi aitavad lahti mõtestada selle toimetaja Tiina Lokk, ajaloolane Mari-Leen Tammela ja endine kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu.

Pärast seda on ekraanil "Nipernaadi", mille saamisloost räägitakse Tiina Lokiga. 6. detsembril jõuab Elektriteatri ekraanile metsavendadest ja nende vastasest võitlusest rääkiv "Metskannikesed", mille ajaloolist tausta aitab pärast seanssi avada ajaloolane Pearu Kuusk. Samal päeval linastub veel viimane Kiisa Tallinfilmis valminud töö "Regina", mida analüüsivad semiootik Katre Pärn ja kirjandusteadlane Johanna Ross.

Kogu detsembrikuu jooksul saab Kiisa filmivalikut vaadata ka veebiplatvormil Arkaader, mis teeb tema loomingu kättesaadavaks nii kodupublikule kui ka väliseestlastele üle maailma. ETV2 pühendab Kaljo Kiisale teemaõhtu 7. detsembril.

Lisaks linastub Pimedate Ööde filmifestivali programmis "Vana kuld. Klassika ärkab ellu" värskelt restaureeritud "Regina" (1990) – Kiisa eelviimane film, mis jõuab publiku ette esmaspäeval, 17. novembril Apollo Kino Plazas. Linastusele järgneb vestlus, kus osalevad külalistena näitlejad Ülle Kaljuste ja Tõnu Kark, monteerija Kersti Miilen ja filmi toimetaja Tiina Lokk.

Toimetaja: Karmen Rebane

