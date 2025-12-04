X!

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

Film
Foto: Jaan Rõõmus / ERR
Film

Lavastaja Elmo Nüganen, kes astus üles ka Kaljo Kiisa viimases lavastajatöös "Suflöör", ütles "Ringvaates", et kõik, kes on Kiisa ja tema fenomeniga kokku puutuvad, mäletavad teda kindlasti.

"Kaljo Kiisk on unustamatu inimene. Kõik, kes on temaga ja ta fenomeniga kokku puutunud, mäletavad teda kindlasti. Mõtlesin, kuidas edasi anda tema fenomeni neile, kes pole temaga kokku puutunud. Kindlasti suudame ette kujutada inimest, kellega suheldes on tunne, et sina oled tema jaoks väga oluline ja ta on väga huvitatud sinust. Selliseid inimesi ei ole palju. Nende inimeste poole on tõmme, sa tahad nendega koos aega veeta, suhelda ja töötada," sõnas Nüganen.

"Suflööris" mängides nimetas Nüganen end kogenud filmitegijate kõrval poisikeseks. Ta meenutas aega, kui Kiisk rääkis talle isiklikult loo sellest, kuidas teda 18-aastaselt Saksa õhukaitseväkke mobiliseeriti. Aastakümneid oli ta pidanud sellest kogemusest vaikima, aga siis suutis ta juba sellest rääkida. Kui sõda oli läbi saanud, tundsid julgeolekuorganid huvi, kus ta sellel ajal oli. "Ta tegi täiesti Kiisaliku käigu ja läks Moskvasse GITIS'esse õppima," rääkis Nüganen.

Kiisk pani "Kevade" Liblesse endast väga palju. "Kaljo oli kinos väga orgaaniline, kaamera ikka armastas teda. Ta võis täiesti vabalt hakata rääkima filmi teksti ilma, et keegi oleks aru saanud, et ta juba mängis. Raske oli aru saada, kas ta mängib või reageerib iseendana," sõnas ta.

Kiisk ei lasknud režissööritööd tehes oma töövälistel pingetel ja tunnetel välja paista. Tema töökaaslased tundsid ennast selles töökeskkonnas hoituna. "Kaljo puhul oli tegemist erilise inimesega," rääkis Nüganen. Tema juures oli eriline soojus ja huumorimeel. "Ta võis väga hästi anekdoote rääkida ja sama hästi teiste anekdootide peale naerda. Ta oli väga nakatav oma olekuga."

Kaljo Kiisa 100. sünniaastapäevast oli juttu ka "Aktuaalses kaameras":

Toimetaja: Eneken Rätsep

Allikas: "'Ringvaade", saatejuht Marko Reikop

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

13:51

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

13:18

Arvustus. "Magavad mehed": pimedasse džunglisse kompama jättes

11:02

Rakvere teatris jõuab publiku ette jõululavastus "Päkapikkude parim puhkus"

10:04

Kaur Riismaa: tegeleme väikeste asjadega, aga ei pane suurt pilti enam tähele

03.12

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

03.12

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

03.12

Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

03.12

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

03.12

Klassikaraadio peatoimetajana alustab uuel aastal Miina Pärn

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.12

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

03.12

Kuldse Kiisa auhinna pälvis Elen Lotman

02.12

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

10:04

Kaur Riismaa: tegeleme väikeste asjadega, aga ei pane suurt pilti enam tähele

03.12

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

02.12

Kairi Look: meil on rikkalik pinnas, et kirjutada maailmale just enda lugu

03.12

Mängufilmi "Täiuslikud võõrad" kodumaine versioon jõuab kinodesse jaanuaris

03.12

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

03.12

Sinefiil | Brasiilia revolutsionäärid, Ukraina sõdalased ja Prantsuse kinoanarhistid

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo