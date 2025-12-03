X!

Galerii: Juhan Liivi muuseumi uus püsinäitus avab luuletaja omailma

Juhan Liivi muuseumis avati uus püsinäitus
Esmaspäeval, 1. detsembril avati Juhan Liivi muuseumis uus püsinäitus "Vaimulained/vaimupained", mis avab luuletaja omailma.

Uue näituse lähtepunktiks on igaühe vajadus olla mõistetud.

"Oleme näitusega püüdnud minna Juhan Liivi poeetilisse maailma, mida iseloomustavad ootamatud vaatepunktid, teravad vastandused ning teadlik lihtsus," tutvustas muuseumi juhataja Mari Niitra.

Väljapaneku eesmärk on kirjaniku loomingut tähenduslike silmapilkude kaudu ka kirjanduskaugematele inimestele lähemale tuua.

Näitus paikneb erinevates keskkondades üle muuseumi territooriumi: peamajas, näitusemajas, Juhan Liivi koduks olnud rehemajas ning välialal. Kasutatud on nii audio- ja videolavastusi, ruumiinstallatsioone kui virtuaalreaalsust.

Näituse loovjuhi Mairo Rääski sõnul valiti näituse tegemiseks üsna keeruline tee, aga lõpptulemus sai väga huvitav.

"See näitus ei ole asi iseeneses, vaid püüab suhestuda muuseumis juba olemas olevate kihistuste ja keskkondadega ning töötab tervikuna. Esmakordselt Eestis on kirjaniku elu ja looming kokku võetud ka meelelise rännakuna virtuaalreaalsuses," kirjeldas ta.

Näiteks antakse ruumiinstallatsiooniga edasi jutustuse "Vari" kaheksa päevaga kirjutamise intensiivsust 1892. aastal. Sellest sai Liivi elus murdepunkt, ülepinge tõttu vallandus skisofreenia ning noore kirjaniku tulevikulootused purunesid pikaks ajaks. Näitusel on ka mängitud mõttega, mis toimuks siis, kui Juhan Liiv käiks tänapäevase terapeudi visiidil või kuidas suhtuks temasse külarahvas praegu. 

Peamaja keldris avaneb Juhan Liivi loominguline autoportree. Vormiliselt on esile toodud nappi stiili ja teravaid tippe. Samuti on luuletaja omailmas hierarhiad sageli ümber pööratud – väikestest saavad suured ja suurtest väikesed. Lähemalt on avatud mõningaid Liivi teoseid.

Liivi loomingut sügavuti avav näitus põhineb uusimal teadustööl, selle üks kuraatoreid, muuseumi teadur Tanar Kirs kaitseb tänavu 16. detsembril doktoritöö "Juhan Liiv kirjanduslikus traditsioonis".  

Näituse "Vaimulained/vaimupained" loovjuht on Mairo Rääsk, kuraatorid Tanar Kirs ja Mari Niitra, teostaja Blueray OÜ.  

Toimetaja: Karmen Rebane

