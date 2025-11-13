X!

Kultuuriportaal soovitab: Hintsi ja Prakashi auhinnatud "Sannapäiv" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
"Sannapäiv" Autor/allikas: Kaader filmist
Kultuuriportaal soovitab

Nädala alguses ETV2-s teleesilinastunud Anna Hintsi ja Tushar Prakashi auhinnatud lühimängufilm "Sannapäiv" jõudis ka Jupiteri. Nii et kõigil, kes väikest saunarännakut taga igatsevad, tasub päevast need 13 minutit leida.

"Sannapäiv" viib vaataja Vana-Võromaa suitsusauna pimedasse ja intiimsesse ruumi, koos meestega, kellel on seljataga pikk ning väsitav tööpäev. Saunakombestiku käigus hakkab meeste karmi pealispinna alt kumama vaevumärgatavat ja salajast igatsust läheduse järele.

2024. esilinastunud "Sannapäiv" on osalenud rohkem kui 90 filmifestivalil üle maailma, sealhulgas Cannes Critic's Weekil, Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil, Clermont-Ferrandi lühifilmifestivalil ja PÖFF-il. Film on võitnud seitse auhinda ja olnud muu hulgas nomineeritud Eesti Filmiajakirjanike Ühingu aasta filmi auhinnale.

Linateose režissöörid on Anna Hints ja Tushar Prakash. Filmi peaosades mängivad Rasmus Kaljujärv ja Agur Seim. Linateose võttis üles Ants Tammik, kunstnikutöö tegi Inga Vares, filmi monteerija on Emeri Abel ning helirežissöör Tanel Kadalipp. Filmi produtsendid on Johanna Maria Tamm ja Evelin Penttilä ning tootja Stellar Film.

"Sannapäiv" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:28

Headreadi raamatuaasta blogi: Carl Mothanderi "Parunid, eestlased ja enamlased"

15:01

Fotod: Jakobi galerii juubelinäitus toob kokku tuntud Eesti kunstnikud

13:51

Kultuuriportaal soovitab: Hintsi ja Prakashi auhinnatud "Sannapäiv" Jupiteris

13:24

"Plekktrummi" külaline on Toivo Tänavsuu

12:57

PÖFF-i päevik | Loginovi "Ööäär" näitab öist aega omaette ökosüsteemina

12:53

Kultuuritegelased seavad avalikes kirjades teatrite rahastamise kahtluse alla

12:17

Kaljo Kiisa 100. sünniaastapäeva tähistatakse üle-eestilise filmiprogrammiga

12:00

Limp Bizkiti Tallinna kontsert jääb ära

11:31

Tallinnas esineb jungle'i pioneer Congo Natty

11:29

Eesti on koos Läti ja Leeduga fookuses kultuurifestivalil Les Boréales

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12:00

Limp Bizkiti Tallinna kontsert jääb ära

12.11

Allik: kuni linnateater ei ole sihtasutus, astume iga aasta sama reha otsa

12.11

Galerii: briti näitleja Simon Pegg kohtus PÖFF-il filmisõpradega

11.11

Katri Aaslav-Tepandi: katkised pered annavad endast tunda elu viimastel hetkedel

12.11

Neeme Järvi astub esimest korda pärast laulupeol toimunud õnnetust lavale

12.11

Pildid: Matti Nykäneni esemed jõudsid kuuks ajaks spordimuuseumisse

12.11

PÖFF-i päevik | "Numbrituba" kuulub aasta parimate kodumaiste filmide hulka

12:53

Kultuuritegelased seavad avalikes kirjades teatrite rahastamise kahtluse alla

12.11

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

10.11

Teatrinõunik: avaldatud erateatrite tegevustoetus oli esmane ettepanek

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo