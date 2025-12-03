Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

Näidendi aluseks on 12 intervjuud meie keskel elavate liikumispuudega inimestega. Eestis elab ligi 40 000 inimest, kelle liikumine on ühel või teisel viisil raskendatud. Kes nad on, millest nad mõtlevad, kuidas hakkama saavad ja mida ootavad ühiskonnalt.

Lavastaja Veiko Tubina sõnul oli tema ja Andra Teede põhiline eesmärk tekitada inimestes empaatiat. "Ühelt poolt selles mõttes, et märgata inimesi, aga teiselt poolt panna vaatajate ette peegel, et kui inimesed tulevad saali ja näevad neid lugusid, mis ei ole tegelikult üldse masendavad tegelikult, need on pigem elujaatavad ja rõõmsad ning loodetavasti inimene lahkub teatrist selle tundega, et kui ratastoolis inimene saab hakkama, siis mina saan kindlasti hakkama."

Näitleja Mirtel Pohla ütles, et lõpuks unistame me kõik samadest asjadest. "Kui saame aidata kaasa üksteise elu täisväärtuslikult või maksimaalse potentsiaaliga elamisele, siis see on hästi oluline minu meelest ja võiksime sellele mõelda."

Lavastust "Käte ja jalgadega inimene" mängitakse Sakala 3 teatrimajas, mis on ligipääsetav ka liikumispuudega vaatajatele.