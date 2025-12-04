X!

Ilmus Nõukogude Eesti tätoveerimiskultuuri tutvustav raamat

kultuur
"Isa, ma lasin endale linnu teha!" Autor/allikas: ERR
kultuur

Värskelt ilmunud raamat "Isa, ma lasin endale linnu teha!" annab esmakordselt põhjaliku ülevaate Nõukogude Eesti tätoveerimiskultuurist. Ohtrate fotodega illustreeritud raamatu aluseks on laiapõhine uurimistöö keha märkidest, identiteedist ja põrandaalusest loovusest Nõukogude perioodil.

Tartu Ülikooli doktorant Oskar Poll uurib tätoveerimiskultuuri kujunemist Eestis. Tema magistritöö keskendus Nõukogude Eesti tätoveerimispraktikatele, nende tähendustele ning kultuurilisele taustale. Nüüd jõudis kogutud materjal ka raamatukaante vahele.

"Minu jaoks seostub see kõige rohkem nõukogudeaegse suhtumisega tätoveeringutesse. Kui me võtame Peeter Simmi kuulsa filmi "Tätoveering" 1977. aastast, kus Margus näitab enda tätoveeringut lausega "Isa, ma lasin endale linnu teha!" ja isa vastab: "Ongi kõik, nahk raisus. Sellest ei saa enne lahti kui sulle kirstu kaas peale pannakse." See on miski, mis on nagu needus. Nüüd hakkab see vaikselt muutuma. Nüüd on tätoveering kaunistus, see ei ole enam lihtsalt see jama, mis su keha peal on," rääkis Poll.

Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia erialal valminud uurimustöö tarbeks kogus Poll kuue aasta vältel materjali üle kogu Eesti, rääkis ja pildistas üles ligikaudu 200 inimese tätoveeringud.

"Palju on räägitud sellest, et ainult vangid tegid tätoveeringuid, kuid tegelikkus oli palju keerulisem – ka meremehed tegi, sõjaväes tehti, aga ka palju nooremalt tehti. Kõige nooremalt tehtud, mis ma kogusin, oli neljandas klassis. Ta luges raamatut "Maailma maad ja rahvad" ja seal oli Polüneesia tätoveeringutest juttu. Siis mõtles, et teeb endale ka tätoveeringu. Pärast sai kodus peksa selle eest muidugi," meenutas Poll. "Ta ise tegi endale. Tavalise tušši ja tindiga koolipingis."

Doktoriõpingute raames uurib Poll tänapäevaseid tätoveeringuid. Tema sõnul on tänapäevastel tätoveeringutel rohkem kunstiväärust kui Nõukogude ajal tehtud töödel.

"Tätoveering on alati seotud popkultuuriga ehk siis kujundid tulevad sellest, mis on parasjagu aktuaalne terves ühiskonnas, kui ka millise subkultuuriga see seotud on. Selles mõttes on tätoveering praegusel ajal kõvasti rohkem kunstiga seotud."

Tätoveerimise arengulugu Eestis on Polli sõnul rikkalik ning nüansirohke, seega jagub uurimisteemasid ka tulevikku.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:56

Eesti Raadio Laste Laulustuudio toob publiku ette uue versiooni Pärdi lastekantaadist

18:50

Ilmus Nõukogude Eesti tätoveerimiskultuuri tutvustav raamat

16:21

Otseülekanne kell 19: Eesti Keelpillimängijate Konkursi finaal

15:44

Rao Heidmetsa "Idüll" pälvis "Ukraina sõbra" auhinna

15:37

Nukufilmi tegevjuht Märt Kivi: jätame kunsti tegemise inimesele, AI võib nõusid pesta

15:00

"Plekktrummi" külaline on psühhiaater Pille Varmann

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

13:51

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

13:18

Arvustus. "Magavad mehed": pimedasse džunglisse kompama jättes

11:02

Rakvere teatris jõuab publiku ette jõululavastus "Päkapikkude parim puhkus"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.12

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

10:04

Kaur Riismaa: tegeleme väikeste asjadega, aga ei pane suurt pilti enam tähele

03.12

Kuldse Kiisa auhinna pälvis Elen Lotman

03.12

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

02.12

Järgmisel kolmel aastal saavad kirjanikupalka Grigorjeva, Aalmann, Allik, Parve ja Viiding

03.12

Mängufilmi "Täiuslikud võõrad" kodumaine versioon jõuab kinodesse jaanuaris

03.12

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

03.12

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo