Rao Heidmetsa "Idüll" pälvis "Ukraina sõbra" auhinna

"Täname teid ja kogu Eestit südamest meie riigi toetamise, hoolivuse ja inimlikkuse eest – ning ka uskumatult laheda filmi eest. Oleme uhked, et olete meiega," kommenteeris tunnustust festivali juht Rodion Volkov. Korraldajate hinnangul on tegu mõjusa filmiga nii oma kunstilise keele, kui ka sõnumi poolest.

Režissöör Rao Heidmetsa jaoks on sellise auhinna saamine just Ukrainast eriti sümboolne ja oluline, "Filmi idee sündis Ukraina sõja alguses ning tunnustus näitab, et film kõnetab publikut täpselt nagu lootsime."

Myth on Ukrainas Ivano-Frankivskis toimuv festival, mis keskendub ühiskondliku sõnumiga filmidele. Festivali auhind on sümboolne, kujutades varjupaigas viibivat Madonnat lapsega.

Tänavu märtsis esilinastunud "Idüll" on juba osalenud mitmel rahvusvahelisel festivalil nii Soomes, Horvaatias kui ka Brasiilias.