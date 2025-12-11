Rao Heidmetsa "Idüll" pälvis Inglismaa festivalil kaks peapreemiat

Heidmetsa film valiti võistlusprogrammi enam kui 1500 laekunud töö hulgast. Korraldajad tunnustasid filmi mõjuvõimsat visuaalset keelt ja meisterlikku teostust.

"Inglismaa on tugev filmimaa, kus osatakse hinnata professionaalset käsitööd, filmikeelt ja loo ülesehitust. See teeb need auhinnad eriti väärtuslikuks," sõnas režissöör Rao Heidmets.

Möödunud nädalal pälvis film Ukrainas toimunud festivalil Ukraina sõbra auhinna.

"Äsja ukrainlastelt saadud auhind Friend of Ukraine oli väga südantsoojendav ja näitas, et filmi algidee puudutab ukrainlasi. Nüüd Inglismaalt saadud auhinnad näitavad, et "Idüll" kõnetab publikut väga mitmel tasandil," lausus režissöör ja tänas meeskonda, kellega koos filmi tehti.

"Häid filme saab teha ainult eriti professionaalse meeskonnaga, täpselt nagu "Idüllil" oli. Filmi edu kinnitab, et Eesti animatsioon on rahvusvahelisel areenil hästi nähtav ja jätkuvalt hinnatud."

Membrana festival on rahvusvaheline festival, mille eesmärk on tuua esile omanäolist visuaalset stiili, valides festivali kavva arthouse ja sõltumatuid filme, mis nihutavad piire.

Tänavu märtsis esilinastunud "Idüll" on juba osalenud mitmel rahvusvahelisel festivalil nii Soomes, Horvaatias kui ka Brasiilias.