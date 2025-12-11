X!

Rao Heidmetsa "Idüll" pälvis Inglismaa festivalil kaks peapreemiat

Film
"Idüll" (režissöör Rao Heidmets) Autor/allikas: kaader filmist
Film

Eesti animafilm "Idüll" pälvis Suurbritannias Manchesteris toimunud Membrana festivalil kaks peapreemiat: parima lühifilmi ja parima animafilmi tiitli.

Heidmetsa film valiti võistlusprogrammi enam kui 1500 laekunud töö hulgast. Korraldajad tunnustasid filmi mõjuvõimsat visuaalset keelt ja meisterlikku teostust.

"Inglismaa on tugev filmimaa, kus osatakse hinnata professionaalset käsitööd, filmikeelt ja loo ülesehitust. See teeb need auhinnad eriti väärtuslikuks," sõnas režissöör Rao Heidmets.

Möödunud nädalal pälvis film Ukrainas toimunud festivalil Ukraina sõbra auhinna.

"Äsja ukrainlastelt saadud auhind Friend of Ukraine oli väga südantsoojendav ja näitas, et filmi algidee puudutab ukrainlasi. Nüüd Inglismaalt saadud auhinnad näitavad, et "Idüll" kõnetab publikut väga mitmel tasandil," lausus režissöör ja tänas meeskonda, kellega koos filmi tehti.

"Häid filme saab teha ainult eriti professionaalse meeskonnaga, täpselt nagu "Idüllil" oli. Filmi edu kinnitab, et Eesti animatsioon on rahvusvahelisel areenil hästi nähtav ja jätkuvalt hinnatud."

Membrana festival on rahvusvaheline festival, mille eesmärk on tuua esile omanäolist visuaalset stiili, valides festivali kavva arthouse ja sõltumatuid filme, mis nihutavad piire.

Tänavu märtsis esilinastunud "Idüll" on juba osalenud mitmel rahvusvahelisel festivalil nii Soomes, Horvaatias kui ka Brasiilias.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

Kontserdisari

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

17:14

Pildid: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" esinesid Priit ja Marion Strandberg

15:33

Keelenupuvõistluse parimad tööd jõuavad ERR-i kultuuriportaali

15:17

Galerii: balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm saadeti viimsele teele

14:42

Camera Erotica lõpetab sügishooaja Maja Ray Borga intiimse dokfilmiga

13:46

Arvustus. "Murdja": hotellituba kahele, üksildasel planeedil

13:27

Purga: kohalike omavalitsuste panus riigiteatritesse tuleks üle vaadata

11:49

Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo

11:19

Doktoritöö: Eesti filmitootjad kaasavad publikut alles lõppfaasis

10:51

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat"

10:35

"Plekktrummi" külaline on Juhan Ulfsak

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10.12

Märt Pius toob linnateatris lavale pastorit raputava usukriisi

10.12

Richard-Erik Järvi: Warneri liitumine Netflixiga on kinodele suur murekoht

08:00

Portreefilmide konkursil valiti välja neli uut projekti

15:17

Galerii: balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm saadeti viimsele teele

11:49

Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo

09.12

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

09.12

Kunstnike liit kuulutas välja kümme uut kunstnikupalgalist

10:35

"Plekktrummi" külaline on Juhan Ulfsak

29.10

Suri näitleja Ragne Veensalu

13:27

Purga: kohalike omavalitsuste panus riigiteatritesse tuleks üle vaadata

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo