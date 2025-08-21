X!

Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" valiti São Paulo lühifilmide festivali võistlusprogrammi

"Idüll" Autor/allikas: Kaader filmist
Eesti animatsioonirežissööri Rao Heidmetsa lühifilm "Idüll" valiti 36. São Paulo rahvusvahelise lühifilmide festivali võistlusprogrammi. Festivalile esitati tänavu 3000 filmi üle kogu maailma.

"Mul on väga hea meel, et "Idüll" jõuab nii olulisele festivalile. Minu jaoks on tähtis, et see meie jaoks tähtis teema jõuab läbi minu filmi ka Lõuna-Ameerikasse. Meie jaoks on sõda eksistentsiaalne, kunsti kaudu saame seda kogemust jagada," ütles Heidmets.

"Idüll" on kümneminutiline autorianimatsioon, mis käsitleb elu ja ellujäämise põhiküsimusi. Filmi keskne idee on, et eluterved instinktid on olulisemad kui mugavus – eriti siis, kui maailm meie ümber muutub ohtlikuks.

São Paulo festival on üks Ladina-Ameerika olulisemaid lühifilmiüritusi, mille programmi valitakse igal aastal teoseid, mis avavad lühiformaadi loomingulist ja eksperimentaalset potentsiaali. Festival toimub 21.–31. augustini 2025 São Paulo kinodes Brasiilias.

Toimetaja: Kaspar Viilup

