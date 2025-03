Erilinastustel saab näha kolme uut kodumaist animafilmi

Mihkel Reha värskes teoses "10 ainulaadset paika, mida kindlasti külastada" saabub mereäärsesse vanalinna midagi suurt ja tumedat. On see suvine torm? Või hoopis hiiglaslik kruiisilaev uudishimust pakatavate turistidega? Nii palju, mida tahaks näha — aga nii vähe aega! Turistide ees on valla Imeline vanalinn kümne maailmakuulsa vaatamisväärsusega.

Filmi režissöör, stsenarist, kunstnik ja monteerija on Mihkel Reha, helilooja Kaspar Jancis, animaatorid Marje Ale, Tarmo Vaarmets, Kaia Sinilaid ja Shara Arus, produtsent Kalev Tamm. Filmi on tootnud Eesti Joonisfilm. Filmi tootmist on toetanud Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.

Piret Siguse ja Silja Saarepuu "Robot Leo" on valminud Pusa raamatu "Robot Leol on tähtis päev" ainetel. Leo on üksik robot, kes elab koos kassiga oma hubaselt roostes poissmehe majas. Ühel päeval ootab ta oma esimest külalist - külla tuleb Lilleliisu. Selline erakordne sündmus vajab ettevalmistusi - on vaja katta laud. Mida lähemale külaline jõuab, seda suuremaks Leo ärevus kasvab.

Režissöörid on Piret Sigus ja Silja Saarepuu, stsenarist Piret Sigus, operaatorid Piret Sigus, Silja Saarepuu ja Raivo Möllits, kunstnikud Piret Sigus ja Silja Saarepuu, animaator Marili Sokk, helilooja Pastacas (Ramo Teder), produtsent Piret Sigus. Filmi on tootnud Animailm ning filmi on toetanud Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.

Kogumiku kolmas film, Rao Heidmetsa "Idüll" on ajastukohane- ja kriitiline teos. Sõja vastu tuleb võidelda ammu enne seda, kui ta sinu koduhoovi jõuab. Ja kui ta seal on, pole kardinate ette tõmbamisest enam abi. Elus on head asjad ja tähtsad asjad ning on elutähtsad asjad. Kui tahad ellu jääda, ei tohi lasta mugavusel oma instinkte summutada: elu eest tuleb võidelda ammu enne kui sõda sinu koduhoovi jõuab. Ja kui sõda juba hoovis on, ei aita kardinate ette tõmbamine ning võib juhtuda, et kõige elutervemat nõu saab sealt, kust seda oodatagi ei oskaks – näiteks elukogenud papagoilt.

Filmi režissöör ja stsenarist Rao Heidmets, operaator Urmas Jõemees, kostüümikunstnikud Ere Lee Kama ja Marge Martin, animaatorid Henri Veermäe, Siim Raud, Pauline Heidmets ja Pärtel Tall, helilooja Sven Grünberg, peaosatäitjad Taavi Teplenkov, Jaanika Arum, Hele-Riin Palumaa, Richard Ester, Karite-Mirell Mander ja Oskar Arakas. Filmi produtsent on Rao Heidmets ning filmi on tootnud Rao Heidmetsa Filmistuudio. Toetajad Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital ja Lauri Kõrgvee.

Filme on võimalik näha lähiajal veel nii Tartu kui Tallinna kinodes.