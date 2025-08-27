Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" võitis Soomes esikoha

Rahvusvahelise žürii hinnangul paistis "Idüll" silma oma unikaalse lähenemise ja ajakohase teemakäsitlusega: "Väga kaunis ja isikupärane kunstiline käsitlus ning sõjateema koos tundus praegu eriti aktuaalne. Ometi on lugu jutustatud vaimukalt ja sarkastilises võtmes. See oli värskendav."

Festivali žürii koosnes noortest filmiprofessionaalidest Saksamaalt, Singapurist ja Leedust. "Mul on väga hea meel, et "Idüll" kõnetas nii erineva taustaga inimesi ning nad otsustasid filmi tunnustada. Alati on huvitav lugeda teiste tõlgendusi minu töödest – need ei lange sageli minu ideedega kokku, kuid just see näitabki, et head kunsti saab tõlgendada väga laialt," kommenteeris režissöör Rao Heidmets.

Lisaks Soome auhinnale on "Idüll" valitud ka 36. São Paulo rahvusvahelise lühifilmide festivali võistlusprogrammi. Tegemist on ühe maailma olulisema ja pikaajalisema lühifilmide festivaliga, kuhu esitati tänavu üle 3000 filmi kogu maailmast.