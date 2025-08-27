X!

Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" võitis Soomes esikoha

Film
Rao Heidmetsa animafilm
Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Rao Heidmetsa uusim film "Idüll" võitis Soomes Blue Sea festivali lühifilmi võistlusprogrammis professionaalide kategoorias peaauhinna.

Rahvusvahelise žürii hinnangul paistis "Idüll" silma oma unikaalse lähenemise ja ajakohase teemakäsitlusega: "Väga kaunis ja isikupärane kunstiline käsitlus ning sõjateema koos tundus praegu eriti aktuaalne. Ometi on lugu jutustatud vaimukalt ja sarkastilises võtmes. See oli värskendav."

Festivali žürii koosnes noortest filmiprofessionaalidest Saksamaalt, Singapurist ja Leedust. "Mul on väga hea meel, et "Idüll" kõnetas nii erineva taustaga inimesi ning nad otsustasid filmi tunnustada. Alati on huvitav lugeda teiste tõlgendusi minu töödest – need ei lange sageli minu ideedega kokku, kuid just see näitabki, et head kunsti saab tõlgendada väga laialt," kommenteeris režissöör Rao Heidmets. 

Lisaks Soome auhinnale on "Idüll" valitud ka 36. São Paulo rahvusvahelise lühifilmide festivali võistlusprogrammi. Tegemist on ühe maailma olulisema ja pikaajalisema lühifilmide festivaliga, kuhu esitati tänavu üle 3000 filmi kogu maailmast.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:27

Rao Heidmetsa animafilm "Idüll" võitis Soomes esikoha

09:43

Noorsooteatri 74. hooajal jõuab lavale seitse uuslavastust

09:39

Tauno Vahter vaatab uues raamatus Tallinna ajaloole läbi lõhnade

26.08

Tiia Kõnnussaar: me ei tohiks karta, et raamatud on laste jaoks liiga keerulised

26.08

Purga: majandusprognoos soosib palgatõusu kultuuri- ja spordivaldkonnas

26.08

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

26.08

Liis Vares nelja-päevasest kestvusetendusest: see on ruumi dokumentatsioon Uuendatud

26.08

Headreadi raamatuaasta blogi: Christian Bobini "Kõigealam"

26.08

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

26.08

Galerii: Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.08

Draamateater avab 106. hooaja Semperi ja Ojasoo lavastusega "Kuningas Ubu"

26.08

Tartus toimub kümnes Aparaaditehase festival

26.08

Anu Viltrop ja Marleen Viidul: miks me seda muuseumit ikkagi kinni ei pane?

25.08

"Vooluga kaasa" tegijad toovad Eestisse oma Oscari

26.08

Galerii: Vanemuises tähistati lavastaja Georg Malviuse 80. sünnipäeva

26.08

Septembri lõpus jõuab kinodesse dokumentaalfilm "Minu pere ja muud klounid"

25.08

Minu elu muutnud raamat | Valdur Mikita ja "Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust"

25.08

Arvustus. Isa ja poja ballaad – viljakandva õunapuu tüve najal

25.08

Galerii: rahvusooper Estonias toimus iga-aastane teatrilaat

26.08

Liis Vares nelja-päevasest kestvusetendusest: see on ruumi dokumentatsioon Uuendatud

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo